Vum 17. bis de 21. kënnt de beléifte Musical op Lëtzebuerg an d'Rockhal. RTL huet zu Bremen schonns emol hannert d'Kulisse gekuckt.

Den Disney-Musical mat vill Romantik, Witz, Musek an Danz, dee weltwäit scho Millioune Leit begeeschtert huet, ass am Januar elo och zu Lëtzebuerg ze gesinn. RTL huet déi ungaresch Theatergrupp bei engem vun hiren Optrëtt zu Bremen besicht, mat de Schauspiller geschwat an och emol e Bléck hannert den Theaterrideau gewot.