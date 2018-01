© afp

En neit Joer, eng nei Galasaison: No de Schockwellen, déi mam Weinstein-Skandal duerch Hollywood gezu sinn, schéngen déi 75. Golden Globes betount liichthäerzeg ze sinn.De Sonndeg, 7. Januar Lokalzäit ass et nees esou wäit. Da wäerte sech souwuel déi grouss Staren ewéi och déi méi kleng Stärercher am Hilton zu Beverly Hills zesummefanne fir d'Präisiwwerreechung, déi traditionell den Toun fir d'Oscaren am Mäerz gëtt.Dem Guillermo del Toro säin neit Wierk "The Shape of Water", deen als beschte Film an der Kategorie Drama nominéiert ass, huet mat alles an allem siwen Nominatiounen déi héchste Wahrscheinlechkeet, e Golden Globe ze gewannen.Eng ongewéinlech Wiel ass de Mystery-Thriller "Get Out", dee wéinst senge witzege Momenter an der Kategorie Komedie nominéiert ass.An der Kategorie Fernseh ass et déi amerikanesch Serie "Big Little Lies", déi mat sechs Nominatiounen d'Nues vir huet."Phantom Thread", an deem d’Vicky Krieps matspillt, ass zweemol nominéiert mam Jonny Greenwood fir bescht Musek an Daniel Day Lewis fir beschte Schauspiller.

Aus Lëtzebuerger Siicht sinn awer nach 2 Nominatiounen ze notéieren.

Bei den Animatiounsfilmer fënnt een “The Breadwinner” (Mélusine Productions/Studio 352/ Stephan Roelants). De Film ass eng kanadesch-iresch-lëtzebuergesch Koproduktioun. 2/3 vun den Animatioune goufen hei zu Lëtzebuerg realiséiert.



De Film ass iwwregens net manner wéi 10 mol fir d’Annie Awards nominéiert, dee gréisste Filmpräis fir d’Animatioun.

An dann ass d’Palme d’Or 2017 fir de beschten auslännesche Film nominéiert. Dat ass “The Square” vum schwedesche Realisateur Ruben Östlund. De Film huet awer och e Lien mat Lëtzebuerg. Den David Grumbach, C.E.O vu Bac Films, deen de Film matproduzéiert huet, wunnt a schafft hei am Grand-Duché.