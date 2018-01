Reprise vum Theaterstéck "Viel gut essen" (06.01.2018) Muer den Owend leeft déi lescht Virstellung am Kulturhaus Nidderanven.

Wéi radikal ass d'Mëtt vun der Gesellschaft wierklech? Mat där Fro beschäftegt sech d'Sibylle Berg am Theaterstéck "Viel gut essen". Et ass de Portrait vun engem Mann, deen eigentlech alles hat fir glécklech ze sinn. An awer war hien mat der Welt ronderëm sech onzefridden. Mam Resultat: hien verfält rietspopulistesche Gedanken. D'Vidosava Kuzmic mat de Biller vun de Prouwen.



Am Theaterstéck “Viel gut essen” geet et net ëm den typeschen Neo-Nazi, mä ëm en duerchschnëttlechen, frustréierte Bierger, deen d’Schold u senger Situatioun bei aneren sicht, am léifsten bei Migranten, Feministinnen oder Homosexuellen. Mä aus deem Frust eraus entwéckelen sech lues a lues rietspopulistesch Gedanken.



U sech versteet een den Typ op der Bühn awer an et geet een och mat. Bis zum Punkt, wou hie verschidde Saachen, déi e vläit virdru just geduecht huet, haart seet. Dann denkt och de Public, datt een esou eppes dach net soe kann. Datt ass dann och de Moment, wou et kippt, esou d'Anne Simon, wat d'Stéck inzeenéiert.







Et ass eng Zort Dialog tëscht dem Haaptpersonnage vum Pitt Simon an sengem Alter Ego, deen dat haart ausschwätzt wat hien u sech denkt. An obwuel den Text vum Stéck aus dem Joer 2014 ass, kéint dat Thema net méi aktuell sinn.



De Pit Simon erkläert, datt een déi Saachen och am Alldag gesäit. Och a ville Foren, dorënner deem vun RTL, ass een iwwerrascht, wat nach alles do steet, obwuel scho gefiltert gouf. An de Prouwe sinn d'Acteuren déi Saachen dann och kucke gaangen, fir ze wëssen, wéi een an esou eppes rutscht.



Et ass en zynescht Theaterstéck, mat serieuxen, witzegen a provokante Momenter. E Sonndeg den Owend um 17 Auer leeft déi lescht Virstellung fir dëst Joer am Kulturhaus Nidderanven.