Gebuer gouf si 1947 zu Paräis als Isabelle Geneviève Marie Anne Gall. Hire Papp, de Robert Gall, huet ënner anerem fir de Charles Aznavour an d'Edith Piaf geschriwwen. Mat 15 Joer huet se mat der Schoul opgehalen, fir eng musikalesch Carrière unzefänken.





D'France Gall hat 1965 mam Serge Gainsbourg sengem Titel "Poupée de cire, poupée de son" de Grand Prix Eurovision de la Chanson fir Lëtzebuerg gewonnen.Tëscht 1964 a 1967 war se mam Claude François zesummen. Hir Trennung war d'Inspiratioun fir d'Lidd "Comme d'habitude", spéider de "My Way" vum Frank Sinatra.Vun 1970 bis 1974 hat si eng Relatioun mam Sänger Julien Clerc bis se de Michel Berger kennegeléiert huet, mat deem si sech 1976 bestuet huet.Bis zu sengem Doud 1992, am Alter vun nëmme 44 Joer, hu si Hand an Hand matenee geschafft a grouss Succèse konnte feieren. Zesummen hu si 2 Kanner kritt: Pauline (1978–1997) a Raphaël (1981).

No hirem leschte Studioalbum 1995 hat d'Sängerin sech souwäit aus der Ëffentlechkeet zeréckgezunn. 1997 ass hir Duechter Pauline am Alter vun nëmmen 19 Joer u Mukuviszidos gestuerwen.



Ganz bekannt gouf se weltwäit mat hirem Titel "Ella, elle l'a", en Hommage un d'Ella Fitzgerald.



2015 war et mam Musical "Résiste“ e Comeback ginn.