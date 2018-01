Tëscht Resistenz a Collaboratioun (07.01.2018) A sengem Buch "Entre Chien et Loup" portraitéiert den Henri Wehenkel 16 Persounen, déi beschëllegt gi sinn am Zweete Weltkrich kollaboréiert ze hunn.

16 Biografie vu 16 verschiddene Personnagen. Kënschtler, Journalisten, Aarbechter oder och Polizisten. An si all hunn eppes gemeinsam: hinne gëtt virgeworf, am Zweete Weltkrich kooperéiert ze hunn. A sengem Buch “Entre Chien et Loup” gëtt den Historiker Henri Wehenkel en Abléck an d’Liewen vun deene 16 Leit a weist, dass net ëmmer alles schwaarz oder wäiss ass.

Seng Recherche gläichen enger Detektivaarbecht. An iwwer 10.000 Dokumenter aus der Nokrichszäit huet hie jorelaang no Detailer aus dem Liewe vu 16 angebleche Collaborateure gesicht, fir hir Entscheedungen an Aktiounen ze retracéieren. Well d’Grenzen tëscht Resistenz an Collaboratioun wiere méi verschwommen, wéi ee géing mengen. Sou wieren et zum Beispill Collaborateure ginn, déi sech just an deene Domainer ugepasst hunn, déi hinnen onwichteg waren. An an de wichtege Froen hu se sech gewiert. Sou, dass sech vill Leit an enger Gro-Zone beweegt hunn, tëscht Resistenz an Collaboratioun.





Dem Henri Wehenkel säin Zil ass et, eng alternativ Vue op eng Zäit ze ginn, iwwert déi ee schonn alles ze wëssen mengt. Hie wier onzefridde mat dem offiziellen Geschichtsbild a wollt et a Fro stellen. Andeems hien de Spure vun de Personnagen nogeet an all Detail aus de verschiddenen Liewensberäicher erfaasst, kéint een hir Décisioune besser novollzéien. Verschidde Leit wieren an dem Henri Wehenkel sengen Aen souguer éischter Resistenzler, wéi Collaborateur gewiescht. Méi wéi eng Kéier wier hien a sengen Recherchen op Iwwerraschunge gestouss.

D’Fro nom “schëlleg oder onschëlleg”, “Held oder Verréider”, ass also méi komplex, wéi ee mengt.

De 25. Januar kënnen Interesséierter am Centre National de Littérature zu Miersch un enger Liesung an Diskussiounsronn zum Buch deelhuelen.