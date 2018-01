D'Feministinnen wäerten de «Pussy Riot Theatre» presentéieren, eng Punk-Rock-Performance, an där d'Band hir Geschicht an hir Skandlaer erzielt.D'Performance baséiert op d'Buch «Days of Insurrection» vum Maria Alyokhina, Member vun de Pussy Riot.Déi 3 Frae si virun allem bekannt, well se 2012 an enger Kathedral e sougenannt Punkgebiet géint den deemolege Premier Wladimir Putin presentéiert haten.Si goufen zu zwee Joer an engem Aarbechtslager veruerteelt, waren awer 2013 fréizäiteg erauskomm, well de Putin se begnodegt hat.