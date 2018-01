X

Hannert de Kulisse vun Dirty Dancing an der Rockhal (10.01.2018) Zanter en Dënschdeg mécht de Musical "Dirty Dancing" Statioun zu Lëtzebuerg.

Keen hätt geduecht, datt de Film iwwerhaapt Succès hätt, wou en 1987 an de Kinoen ugelaf ass. Haut ass en absolute Kult an och de Musical huet weltwäiten Erfolleg.Den Danzdrama "Dirty Dancing" faszinéiert eng Generatioun no der anerer, net just wéinst der romantescher Geschicht ëm d'Baby an den Johnny, mä och wéinst dem gelongene Soundtrack.Schonns iwwer 8 Millioune Spectateuren hunn de Musical gesinn an elo begeeschtert en zu Lëtzebuerg de Public an der Rockhal.En Dënschdeg war an der Rockhal d'Première vum Musical. RTL hat e Mëttwoch d'Geleeënheet fir e Bléck hannert d'Kulissen ze geheien.