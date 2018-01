Reset Festival (10.01.2018) Den 11. Januar gëtt de Reset Festival um 19.30 Auer an der Brasserie Wënzel lancéiert. Bis den 13. Januar gi Concerte gespillt.

An der Abtei Neimënster ass de Projet "Reset" gebuer, zesumme mam Pascal Schumacher sinn dann aacht ganz verschidde Museker erausgesicht ginn, déi sech virdru guer net kannt hunn. D'Iddi ass et, hei vum klasseschen Jazz ewechzekommen an dem Experiment, der Fräiheet an der Diversitéit, Prioritéit ze ginn.Wichteg war et dem Pascal an dem Ainoha Achutegui, der Directrice vun der Abtei Neimënster, eng nei Formule fir en Jazz Festival am Wanter ze fannen. Vun Null ufänken an zesumme bannent e puer Deeg e Resultat kréien.D'Museker hu sech deels als Duo zesummegedoen an awer och e puer Stécker alleguer zesummen ausgeschafft. Och wann de musikalesche Background bei jidderengem verschidden ass, ass et hinne gelongen eng gemeinsam Sprooch ze fannen.