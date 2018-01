Reportage: Lëtzebuerger an der Elbphilharmonie (11.01.2018) Virun engem Joer ass d’Elbphilharmonie zu Hamburg ageweit ginn. Deemools mat dobäi waren och zwee Lëtzebuerger, déi alle béid do schaffen. Lëtzebuerger sinn der iwwerall op der Welt vertrueden. Och zu Hamburg an der Elbphilharmonie. Zenter engem Joer ass dëst beandrockend Gebai d’Aarbechtsplaz vum Amanda Kleinbart an dem François Kremer. Mir haten d’Chance si en Dag ze begleeden an kruten en klengen Abléck hannert d’Kulissen vun der Elbphilharmonie.

© RTL Télé Lëtzebuerg

© afp

Am September 2014 huet d'Amanda Kleinbart eng Plaz am NDR-Elbphilharmonie-Orchester kritt. Si ass eng vun de 7 Choristen hei. Si gehéiert zu de jéngste Musekerinnen an dësem Orchester.Musek huet schonn ëmmer eng grouss Roll am Amanda Kleinbart hirem Liewe gespillt. Mat 9 Joer huet si am Conservatoire zu Lëtzebuerg ugefangen an duerno zu Berlin Musek studéiert. Si huet hir Passioun zum Beruff gemaach, lieft zu Hamburg hiren Alldag als Diplom-Musekerin.Fir d'Elbphilharmonie schafft och de François Kremer. Zanter November 2016 ass hien Deel vun der administrativer Equipe a schafft fir d'Redaktioun vun der Elbphilharmonie. Säi Büro läit allerdéngs net méi direkt an der Elphi. No engem Joer ass d’Plaz nämlech schonn ze enk gi fir all déi Mataarbechter an dofir schafft een elo net méi an der Elbphilharmonie, ma et kann een elo doropper kucken.An enger Philharmonie ze schaffen ass awer näischt neies fir de François Kremer. No sengem Kommunikatiounsstudium zu Wien huet hie schonn an der Philharmonie zu Lëtzebuerg Erfahrunge gesammelt. Hei zu Hamburg sëtzt een awer net just hannert dem Computer Texter ze schreiwen, ma kann och vun der Elbphilharmonie profitéieren.