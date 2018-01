D'Situatioun vum Lëtzebuerger Schauspiller, dee während dem Nazi-Regime an Däitschland geschafft huet, war Theme am Kasemattentheater.

René Deltgen (11.01.2018) De gebiertegen Escher René Deltgen ass 1927 mat 18 Joer op d'Köln op d'Schauspillschoul gaangen an hat dono eng Carrière op däitsche Bühnen a beim Film. De René Deltgen gouf och alt de "Clark Gable vun der Ufa" genannt.

De leschte Weltkrich opschaffen an op d’Rollen agoen, déi deemools Leit gespillt hunn oder hu musse spillen, ass eng Aufgab, där den Ament eng Rei Historiker an Auteuren noginn. Ee vun de populäersten Nimm aus där Zäit ass dee vum Lëtzebuerger Schauspiller René Deltgen, deen an Däitschland geschafft huet. Him gouf zu Lëtzebuerg Landesverrat virgehäit. „Der Fall René Deltgen“ war e Mëttwoch den Owend den Titel vun enger Liesung am Kasemattentheater.

De René Deltgen war e gebiertegen Escher, deen 1927 mat 18 Joer op d’Kölner Schauspillschoul gaangen ass an dono seng ganz Karriär op däitsche Bühnen a beim Film gemaach huet. Zu Berlin huet hien zur renomméierter Schauspillgarde gezielt a gouf och alt de „Clark Gable vun der UFA“ genannt.

1943 koum den Deltgen erëm op Lëtzebuerg, hei gouf him iwwel geholl, datt säin Numm ënnert zwee ëffentlechen Dokumenter vun den Nazie stoung: dem Manifest „Heim ins Reich“ an en „Aufruf an die Luxemburger Jugend“. Nom Krich huet sech de René Deltgen dofir musse viru Geriicht veräntweren

Den Deltgen war sécher keen Nazi an hien huet an Däitschland zu de Kreess vun den "anstännege Schauspiller" gehéiert, seet de Marc Limpach, Koordinateur vum Kasemattentheater. Als Beweis dozou huet de René Deltgen ëmmer nees ugefouert, datt hien 1936 net déi däitsch Nationalitéit wollt unhuelen, ma Lëtzebuerger bliwwen ass.

Bei der Liesung gëschter Owend goufen Extraiten aus dem Geriichtsprozess gelies, awer och aus Zeitungsartikelen an Interviewen. Fir den Acteur Ulrich Kuhlmann wier et awer net opportun, vun haut aus ze jugéieren. Déi Leit deemools wollte schaffen a sinn da Faul Kompromësser agaangen, fir ebe schaffen ze kënnen. An och haut ginn nach vill Schauspiller