Et misst een d'Exzellenz vun der Baguette an d'Kënne preservéieren an dowéinst sollt si an d'Weltkulturierwen opgeholl ginn.Domat ënnerstëtzt de franséische President eng Fuerderung vun der franséischer Bäcker- a Pâtissier-Federatioun.D'Unesco schützt jo net nëmme materiell Patrimoinen, mä och immateriell Kulturierwe wéi Danz, Theater a Musek oder eben och Handwierk, Traditiounen a Bräich aus alle Weltreliounen, dorënner jo och déi Iechternacher Sprangprëssessioun.