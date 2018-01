Schonn zanter e puer Woche stellt d'Union Grand-Duc Adolphe keng Zertifikae méi aus, fir Steieren ofzesetzen, wann en Don un eng vun hiren affiliéierte Sociétéite respektiv Veräiner gemaach gouf. Dat confirméieren de Finanzminister Pierre Gramegna an de Kulturminister Xavier Bettel an hirer Äntwert op eng Question parlementaire vun den CSV-Deputéierte Laurent Zeimet an Marc Spautz.Wat ass dann do lass? Dat hu sech wuel schonn eng Partie Leit gefrot, déi an der Lescht Donen un d'UGDA gemaach hunn, fir Aktivitéite vu Veräiner z'ënnerstëtzen, déi bei der UGDA affiliéiert sinn, an du KEEN Zertifikat kruten, fir déi Zomm kënne vun de Steieren ofzesetzen.Donen un d'UGDA kann een nämlech ofsetzen, well d'Federatioun zanter 1989 als Utilité publique unerkannt ass. Bis ewell ass dat wuel fir all Zort vun Don gaangen, domat ass awer elo Schluss.D'Steierverwaltung huet d'Federatioun an engem Bréif vum Oktober 2017 nämlech explizit driwwer informéiert, dass nëmmen Donen, déi och UGDA-Aktivitéiten zegutt kommen, kënnen ofgesat ginn. Dat heescht, d'Union Grand-Duc Adolphe muss Beneficiaire vun de Sue sinn.D'Steierverwaltung war nämlech drop opmierksam gemaach ginn, dass an engem ganz konkrete Fall een Donateur matgedeelt krut, fir säin Don NET direkt un een affiliéierte Veräin ze maachen, mä un d'UGDA selwer, ebe fir kënne vun enger steierlecher Deductioun ze profitéieren. D'UGDA huet also souzesoe just als Intermediaire fonctionnéiert an huet den Don duerno viru geleet.D'Ministere präziséieren awer an hirer Äntwert, dass just Entitéiten, déi eng Utilité publique hunn hiren Donateure kënnen esou steierlech Avantagë verspriechen. Donieft wär dat och keen Eenzelfall, mä de manière générale gemaach ginn.Den 11. Januar hätt sech den Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt och mat enger Delegatioun vun der UGDA getraff, fir de Point vun der Situatioun ze maachen. Do hätt hien och festgehalen, dass ee kulturell Aktivitéiten, och musikalescher, kéint an engem Agreement festleeën, sou dass och Donen un esou Aktivitéite kéinte steierlech ofgesat ginn.Am Reglement grand-ducal vum 4. Juni 2004 gouf festgehalen, dass all Don, deen un den nationale Kulturfong am Numm vun enger oder méi kulturellen Aktivitéiten gemaach gëtt, kann duerno vun de Steieren ofgesat ginn. Den nationale Kulturfong Focuna ass den Intermediaire an doduerch domadder chargéiert, d'Suen un den Destinataire weiderzeleeden engersäits, an anerersäits den Zertifikat un d'Donateuren auszestellen, fir d'Zomm vun de Steieren ofzesetzen.