"Human Flow": Film vum Ai Weiwei (15.01.2018) E Film iwwer de schwieregen a liewensgeféierleche Wee vun de Flüchtlingen, déi aus hirer Heemecht fort mussen.

An 23 Länner, an iwwer 40 Refugiéescampen, gëtt de Spectateur an den 140 Minutte vum Documentaire matgeholl. Um Terrain aktiv ass och déi Lëtzebuerger Asbl Catch a Smile, a fir hir Vize-Presidentin Yolande Kaiser mécht engem d'Aarbecht sur place d'Aen op.Wann een op der Plaz ass, kënnt een an déi reell Welt eran, wou ee just funktionéiert an net iwwerleet. Zesumme mat den anere Volontären aus der ganzer Welt ass een op der Plaz an et strëppt ee seng Äerm erop, esou d'Yolande Kaiser.En Thema, deem een zwar ëmmer erëm an den Medien ausgesat ass, mä fir den Ai Weiwei war et wichteg, en anere Bléck op d'Problematik ze werfen.