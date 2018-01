Et rullt nees an de Kulturhaiser, d'Joer 2018 ass lancéiert mat Musek, Theater an Expo. E puer Iddie ginn et schonn fir dëse Weekend an déi nächst Woch.

Extrait "Funeral Blues"



Amliest haut den däitschen Acteuraus der „Schachnovelle“ vum Stefan Zweig.Den Axel Milberg säi Gesiicht kennt ee vun der däitscher Tëlee, ënnert anerem ass hien den Tatort-Kommissar Klaus Borowski vu Kiel. Do wierkt jo dacks e bëssi muffeg. Den Axel Milberg ass awer och soss am Theater an am Film ganz aktiv a seng markant Stëmm kann een dacks a Lauschterbicher héieren."Schachnovelle" aus dem Joer 1942. Déi Zäit war den Auteur am Exil a Brasilien an an der Geschicht geet et ëm e Schachspill um Schëff fir a Brasilien vun engem éisträicheschen Emigrant géint de Schachweltmeeschter, deen och u Bord ass. Nieft dem Spill kommen awer och d'Erliefnesser vu béiden aus der Nazi-Zäit zur Sprooch.Amgëtt et dann e. Dat ass en Zesummespill tëscht zwee Groussen englesche Kënschtler aus dem 20. Joerhonnert: Den Auteur W.H. Auden an dem Komponist Benjamin Britten. Déi zwee hu sech och kannt a kuerz zesummegeschafft. An der Produktioun "Funeral blues the missing cabaret" huet de Regisseur Olivier Fredj probéiert eng Stëmmung ze kreéieren, déi no Cabaret an Jazz kléngt an nieft dem Acteur Richard Clothier an dem Bariton Laurent Naouri och nach eng Pianistin mat op d'Bühn bréngt, si stellt d'Gypsy Rose Lee duer, déi déi zwee Kënschtler och kannt huet. An an där Roll ass d'Cathy Krier ze gesinn

Extrait Anna Krieps



Um Donneschdeg den Owend ass déi éischt Virstellung um 20 Auer am Groussen Theater a gespillt gëtt och nach e Sonndeg um 17 an e Mëttwoch um 20 Auer.Iwwer d'Vicky Krieps gëtt den Ament vill geschwat an dat duerch hir Roll am Film "Phantom Thread", deen am Februar op dem groussen Ecran och zu Lëtzebuerg wäert ze gesi sinn. Mä et kann een se den Ament awer och an enger Foto-Ausstellung gesinn.An dat mat Biller, déi hir Schwëstergemaach huet. Déi jonk Fotografin, déi och zu Berlin lieft, weist an deraussergewéinlech Portraiten, ënner anerem begleet se e russesche Kosmonaut a weist Projeten aus hirer Studenten-Zäit an da ginn et och eng Rei groussformateg Fotoen vun hirer Schwëster.Et sinn dat Portraiten, awer och ganz geckeg Opnamen, wou d'Vicky Krieps ganz ongewinnt an der Landschaft poséiert.

Extrait Anja Di Bartolomeo



D'Expo ass nach bis den 28. Januar an der Schungfabrik zu Téiteng ze gesinn.heescht et den nächsten Dënschdeg an der, do si gläich 6 Schrëftsteller mat hire Wierker do.Dëse Rendez-vous ass all Joer vun der KUFA mam Literatur-Zenter vu Miersch zesummen organiséiert, fir Wierker virzestellen, déi an de Méint virdrun erauskomm sinn. D'Texter sinn an alle Sproochen. Ugefaange mat zwou jonken Autorinnen: D'liest aus dem Buch "Chamäleon", dat jo och de Literatur-Concours gewonnen huet, e Buch mat Kuerzgeschichten.

Extrait "D'Kachboun"



D'liest aus hirer éischter gréisserer Publikatioun "Perdue dans la vallée". Bei den Häre sinn et dann awer scho ganz gestanen Auteuren: de, de, denan denMusikalesch ass et encadréiert vum Gitarrist, gëtt dann e Freideg den Owend nach emol zugewisen an do gi Grompere geschielt ...Dräi Schauspillerinen d'Frédérique Colling, d'Catherine Elsen an d'Rosalie Maes hu sech mam Lëtzebuerger Kascht beschäftegt, mat de Gromperen, de Sprachwierder an den Manifestatiounen.