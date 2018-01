Archiv-Foto vum 25. Januar 2017 © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Zejoert hat de Festival seng 35. Editioun gefeiert.Den Direkter vum LCTO, Tom Bellion betount, datt een an engem Prozess ënnerwee wier, wou een déi traditionell kulturell Offer kritesch géif hannerfroen. Grond wier de Changement vun der Kulturlandschaft, déi nei Akteuren déi bäikomm wieren, wéi ënnert anerem d'Philharmonie, den Neimënster oder d'Rotonden, an d'Offer déi sech positiv, mä vill verännert hätt fir de Public.Et hätt een an deem Kontext och iwwert d'Format an d'Konzept vum Printemps Musical nogeduecht an et wier een zur Konklusioun komm, datt een dëst Joer eng Paus géif aleeën a kucke géif, ënnert wéi enger Form de Festival vum nächste Joer un nei oder anescht kéint organiséiert ginn, sou nach den Tom Bellion.