Musical "Die Schöne und das Biest" an der Rockhal (18.01.2018) Lëtzebuerg ass op de Musical-Goût komm. No We Will Rock You, West Side Story, Notre Dame de Paris, Mamma Mia an Dirty Dancing ass et lo um Disney-Klassiker.

© Steve Müller

D'Lidd "Tale as old as Time" oder op däitsch "Märchen schreibt die Zeit" aus dem Disney-Meeschterwierk vun 1991 "Beauty and the Beast". D'Original hat d'Angela Landsbury an engem eenzegen Take opgeholl an deemools déi ganz Equipe am Tounstudio zum Kräische bruecht.Dofir gouf et e Grammy an och de Film war e risege Succès, krut zum Beispill e puer Golden Globes, Oscaren an nach weider ganz vill Präisser. E Mëttwoch gouf et dëst an all déi aner bekannte Lidder dann och zu Esch ze héieren. Do war et nämlech d'Première vun engem weideren Erfolleg-Musical an der Rockhal.D'Geschicht vum Béischt, dat eigentlech e verzauberte Prënz ass, a vum Belle, dat dëse Prënz erléise wäert, dat ass fir vill Kanner, an och fir vill Erwuessener, bei wäitem dat schéinsten Disney-Mäerchen. Kee Wonner also, dass och d'Musical-Adaptatiounen uechtert d'Welt zu de grousse Blockbuster zielen, an dass och d'Rockhal bei der Première e Mëttwoch gutt besicht war.Op der Bühn steet en ungareschen Trupp, normalerweis spille si zu Budapest, mä zënter 7 Joer gi si mat hirer Produktioun och op Tour. Den Àdám Balint als Lumière huet esou schonn iwwer 500 Mol d'Käerz ugehalen, wann et tëscht dem Belle an der Bête knistert.Fir den Àdám Balint ass et ëmmer nees opreegend, op neie Plazen opzetrieden, e bëssen Angscht ass och ëmmer dobäi: Fir éierlech ze sinn: Fir den Owend fäerten ech. Et ass d'Première hei a mir spillen op däitsch. An ech weess, dass d'Lëtzebuerger op d'mannst dräi Sprooche schwätzen. Mä ech weess net, ob si eis verstinn, an ob se matlaachen.De Publikum huet gelaacht a war vun der opwenneger Inszenéierung beandrockt. Déi eenzeg Kritik, déi et gouf, war effektiv d'Sprooch, däitsch mat ungareschem Accent, huet net jidderengem zougesot.Dat heiten ass no Evita an Dirty Dancing den drëtte Musical, dee bannent nëmmen engem Mount zu Lëtzebuerg passéiert, wéi et schéngt, ze vill dees Gudden. D'Virstellunge si bei wäitem net ausverkaaft. Leider hätt een do awer kee Choix gehat et hätt een dëse Rendez-vous missten huelen. Am anere Fall hätt een eventuell e spéideren Datum gewielt, sou den Direkter vun der Rockhal Olivier Toth.