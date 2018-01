Miikka Heinonen mam Präis "Grand-Duc Adolphe" ausgezeechent (19.01.2018) No 2007 krut de finnesche Fotograf a Visual Artist Miikka Heinonen en Donneschdeg op en Neits am Palais de Prix "Grand-Duc Adolphe" iwwerreecht.

De Präis gëtt et schonn zanter 1902.De gebiertege Finn, Miikka Heinonen, lieft schonn zanter 20 Joer hei zu Lëtzebuerg, wou hien sech als professionellen Konschtfotograf etabléiert huet. Seng Spezialisatioun sinn artistesch Portraiten a säin Markenzeechen, extrem kontrastéiert Fotoen, ma him ass et wichteg villsäiteg ze sinn an ëmmer erëm Neies ze probéieren.De Miikka Heinonen ass mat senger Fotografie no un der Aktualitéit. A sengem Wierk „Belief Systems - Type 2“, fir dat hien mam Grand-Duc Adolphe Präis präméiert gouf, setzt hie sech mat der Muecht vu Kapitalismus, Recht a Relioun auserneen.Heifir huet hien ënnert anerem d’Arbedsgebai an der Stad, de Palais de Justice zu Bréissel an d'Kathedral vun Helsinki aus verschiddene Vuen ofgeliicht, fir um Enn déi eenzel Opnamen iwwerteneen ze leeën.Seng ganz Karriär huet de Fotograf zu Lëtzebuerg opgebaut. Hei eng zweete Kéier mam “Prix Grand-Duc Adolphe” fir säin kënschtlerescht Wierk ausgezeechent ze ginn, ass fir hien natierlech eng ganz grouss Éier.Dem Miikka Heinonen geet et virun allem dorëms mat senger Fotografie de Betruechter zum Nodenken unzereegen.D'Schreiwes vun der Cour grand-ducale: