Déi zweeten Editioun vum Musek- a Kulturfestival, deen den Atelier zesumme mam Neimënster organiséiert, steet ganz am Zeeche vu multidisziplinären Decouverten.





Extrait Michel Welter (den Atelier)



Nieft lokalen, Up and Coming a méi etabléierte Museksgruppe ginn et dëst Joer awer och eng Partie Neierungen: 3 Liesunge ginn organiséiert: vum Claudine Muno, dem däitsche Lucas Vogelsang an der Éisträicherin Stefanie Sargnagel.Wat och nach anescht ass par Rapport zu zejoert - Kanner ënner 10 Joer komme gratis op de Festival eran, an hinne ginn och speziell Aktivitéiten ugebueden. Lokal Artisten, Graphiker an Designer kënnen um "Local Design Market" hir Aarbechten dem Public méi no bréngen.