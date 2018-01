"Gutland" vum Govinda Van Maele (21.01.2018) Am Abrëll kënnt den éischte Long Métrage vum Govinda van Maele an d'lëtzebuerger Kinoen. Mir hunn am Virfeld mam Réalisateur geschwat.

“Gutland” erzielt d’Geschicht vum däitschen Gangster Jens, deen op senger Flucht an engem klengen Lëtzebuerger Duerf lant – Schandelsmillen. Wéi de Jens déi éischt Kéier dohinner kënnt an no enger Aarbecht sicht, sinn d’Awunner nach skeptesch vis-à-vis vun him. Réischt nodeems hien dem Buergermeeschter seng Duechter kenneléiert, hëlt d’Communautéit hie lues a lues an hirer Mëtt op. Mee iergendeppes stëmmt net an deem Duerf, an de Jens mécht sech op d’Sich no Äntwerten.





Vue dass den Govinda van Maele selwer am Guttland opgewuess ass, wollt hien seng Kandheetssiicht op d’Duerfliewen zum Deel nostellen – mat all den donkelen Geheimnisser, déi ënnert der Uewerfläch kéinten existéieren. En Duerf wier an dem Realisateur sengen Aen eng ganz gutt Metapher fir Lëtzebuerg, well et aus klenge Strukturen besteet an alles mateneen verbonnen ass. Gläichzäiteg wier et awer och eng Metapher fir d’Welt.



Dësen Thriller, an deem et ë.a. ëm Paranoia, Identitéit an Integratioun geet, ass deen éischten Long Métrage vum Govinda van Maele. Zanter 2003 schafft hien an der Filmindustrie an huet bis elo eng Rei Court-Métragen produzéiert. Fir dëse Film huet hien déi éischt Kéier mat professionellen Acteuren zesummegeschafft. An den Haaptrolle sinn de Frederick Lau, ë.a. bekannt aus “Die Welle”, an d’Vicky Krieps. Dass d’Vicky an de leschte Wochen duerch den Film “Phantom Thread” vill an de Medien präsent war, kéint och dem Film “Gutland” zegutt kommen. Dem Govinda senger Meenung no wieren et souwisou haaptsächlech d’Schauspiller, déi de Public an de Kino zéien.

An de Lëtzebuerger Kinoen wäert “Gutland” am Abrëll ze gesi sinn. E geneeën Datum steet nach net fest.