Fair Fashion – e neien Trend? (24.01.2018) Wéi eng Labelen ginn et fir ökologesch Kleeder aus fairem Handel? Ka „Fair Fashion“ och stylesch sinn muss een dofir wierklech vill méi bezuelen?

De klenge Plus, d'Kleeder si bio an aus fairem Handel. Produzéiert goufen déi 80 Stécker aus der 1. Kollektioun am Bangladesch, ënnert dem Label vun der „Fair Wear Foundation“.Jo an dee Loun soll och gerecht sinn, well e Chef vun de 5 gréisste Moudekonzerner weltwäit verdéngt an nëmme 4 Deeg souvill, wéi eng Néiesch vun hinnen am Banlgadesch an hirem ganze Liewe verdéngt, sou Oxfam.Dat gëtt ze bedenken, mä ass Fair Fashion dann och zu Lëtzebuerg schonn am Trend ? Virun allem d’Generatioun 35+ leet méi Wäert drop, ënner wéi enge Konditiounen hir Kleeder produzéiert goufen.Dobäi gesäit een hautdesdaags keen Ënnerscheed méi a Fair Fashion fillt sech duerch déi héichwäerteg Stoffer dacks net nëmme besser un, och präislech kënnt si un di konventionell Markekleeder erun.Fairtrade lancéiert nach dëst Joer mat der Caritas an den zoustännege Ministèren eng grouss Campagne ëm Fair Fashion.En Thema mat deem ee sech zu Lëtzebuerg elo also méi ausenanersetzt a mir wëssen, datt mer dës Kleeder och mat richteg guddem Gewëssen droe kënnen.