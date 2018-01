Vu lénks no riets: Peggy Kind, Karin Kremer a Sabrina Collé © Annick Goerens

D'Mierscher Kulturhaus lancéiert fir d'Saison 2017/18 ënnert anerem an Zesummenaarbecht mat der Associatioun „Solidaritéit fir Héiergeschiedegter“ de Projet „BABEL: Ein Wort, ein Zeichen.“ An deem Kader gi 5 kulturell Evenementer mat enger zousätzlecher Iwwersetzung an d'Gebäerdesprooch organiséiert.





Projet BABEL/Reportage Annick Goerens



Zu Lëtzebuerg ginn et ongeféier eng 300-400 Leit, déi net gutt, just deelweis oder guer net méi héieren. Fir si ass et schwéier oder bal onméiglech e Concert kucken ze goen oder een Theaterstéck ze suivéieren. Hei am Land gëtt et iwwerdeems och bal keng kulturell Offer, déi ugepasst ass un d'Besoine vun Héiergeschiedegte. Dofir organiséiert d'Mierscher Kulturhaus dës Saison ënnert anerem Liesungen, e Concert, eng Konferenz a Pantomim. Mee vill méi wichteg wär awer, dass domadder endlech d'Problematik méi an de Fokus réckelt, wéi d'Karin Kremer vum Mierscher Kulturhaus erkläert.



Dës Saison ass just den Ufank. D'Peggy Kind vum Mierscher Kulturhaus ënnersträicht, dass si an den nächste Saisonen eng Offer an der Kultur wëlle bäibehalen an doriwwer eraus wëlle si versichen déi aner kulturell Haiser positiv ze beaflossen, wat Kultur wier Héiergeschiedegter ugeet.



An dem Sënn wéilt een an enger 2. Phase och eng Plattform kreéieren, fir dass dës Evenementer kënne regroupéiert ginn an eng besser Visibilitéit kréien. D'Sabrina Collé vun der Berodung fir héiergeschiedegt Leit ass ganz zefridde mat dëser Entwécklung.



Dëse Projet versicht awer net nëmme Kultur fir Héiergeschiedegter ze maachen, mee och mat hinnen. Well Inclusioun an Integratioun kënnt net just duerch de Konsum vu Kultur, ma och duerch d'Schafe vu Konscht.