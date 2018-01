La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) informe le public que des travaux d’inventaire se dérouleront dans les fonds luxembourgeois et non luxembourgeois du 19 février au 30 avril 2018. Les travaux sont réalisés dans le cadre des préparatifs en vue du nouveau bâtiment de la BnL et ont pour but d’équiper quelque 416.000 livres avec des étiquettes RFID afin d’optimiser le prêt de documents. Grâce à la technologie RFID (identification par radiofréquence), les documents pourront être empruntés et retournés par les usagers eux-mêmes via des bornes de prêt/retour automatiques.



Pour mener à bien ce projet d’envergure, la BnL est obligée de bloquer temporairement une partie des fonds luxembourgeois et non luxembourgeois. Par conséquent, les documents concernés ne seront accessibles ni pour le prêt ni pour la consultation sur place.



La BnL invite ses usagers à anticiper leurs commandes de documents et d’en effectuer la réservation avant le 19 février 2018.



Une liste des cotes concernées peut être consultée sur le site web de la BnL ou au guichet du prêt et du renseignement à partir de la semaine prochaine. Une autorisation de consultation de documents peut uniquement être accordée dans des cas exceptionnels et sur présentation d’une lettre motivée. Les lettres motivées sont à adresser à Tona Peters pour le fonds luxembourgeois (tona.peters@bnl.etat.lu) et à Lynn Herr pour le fonds non luxembourgeois (lynn.herr@bnl.etat.lu).