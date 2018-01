© RTL Archivbild

"Et deet mer leed, dass verschidde Leit - net vun der UGDA - heirauser wëlle Kapital schloen!", dat sot de Kulturstaatssekretär Guy Arendt e Sonndeg de Moien um 155. Kongress vun der Union Grand-Duc Adolphe am Stater Conservatoire am Zesummenhank mam Sträit iwwert d'Ofsetze vun Done vun de Steieren.D'UGDA-Presidentin Martine Deprez hat um Ufank vun deem Kongress betount, dass een zanter 1990, iwwert den Daachverband vun de Museken, Donen u Veräiner vun de Steieren ofsetze kéint. Am Oktober hat d'Steierverwaltung jo wësse gelooss, dass dës Praxis ophéiere misst.Op de Fait, dass en Don net méi eent zu eent dierft iwwerwise ginn, wëll d'Union Grand-Duc Adolphe mat 3 Schrëtt äntweren: Fir d'éischt geet e Bréif vun hir un d'Steierverwaltung, fir d'zweet gëtt d'Prozedur, sou Donen an Zukunft iwwert de Focuna lafen ze loossen, gepréift, a fir d'drëtt géif d'UGDA bis op Weideres nach Certificaten an deem Sënn ausstellen. Vum Trésorier André Heinen war et nach d'Präzisioun, dass zejoert eng 1.800 sou Done gemaach goufen, fir e Montant vun net grad 320.000 Euro.De Kulturstaatssekretär sot, et hätt een an enger Réunioun den 11. Januar eng Léisung fonnt, an zwar dass all Museksveräin en Agreement beim Focuna ufreet. Esou eng Demande wär dono all zwee Joer ze maachen. Ausser dem Bréif fir deen Agreement géif näischt änneren an der Prozedur. Dat Eenzegt, wat dierft geschéien, wär, dass et e klengen zäitlechen Délai beim Iwwerweise géif ginn, sou de Guy Arendt.