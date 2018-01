Um Méindeg goufen déi 3 Themen presentéiert, déi sech Lëtzebuerg an deem Kontext ginn huet.

Educatioun, Nohaltegkeet an Technologien

De Xavier Bettel (29.01.2018) 2018 ass dat europäescht Joer vum kulturellen Ierwen

An zwar: Educatioun a Sensibilisatioun, nohalteg Entwécklung an déi nei Technologien. Dëst fir de kulturelle Patrimoine ënnert anerem och participativ ze gestalten a fir jiddwereen zougänglech ze maachen.De Patrimoine wier net fir eng Elite geduecht, sou de Premier a Kulturminister Xavier Bettel. Dat wier ee "Bien commun". D'Allgemengheet soll sech an Zukunft och domatter befaassen.