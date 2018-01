Wéi d'Organisateure vum Food For Your Senses e Méindeg de Moien matgedeelt hunn, gëtt et dëst Joer kee Festival.

Dat hunn d'Organisateure vum Festival iwwer Facebook matgedeelt. Et kéint ee leider net méi deem nogoen, wat ee gär géing maachen, dat op alle Fall fir de Moment.



An den nächste Méint wéilt ee sech zesummesëtzen an de Projet iwwerdenken, fir ze kucken ob een nach à même ass esou ee Festival z'organiséieren, dee vill Aarbecht verlaangt. Donieft wéisst een net, ob et iwwerhaapt nach méiglech ass de Festival nach eng Kéier um Kierchbierg ze maachen.





D'Konventioun, déi op deem Terrain besteet, hätt een och nach, seet de Luka Heindrichs. Och mam Proprietaire vum Terrain, dem Staat, géif et keng Problemer ginn. Ob deem Terrain gëtt awer och nach Landwirtschaft bedriwwen a mat de Baueren huet een nach keen Accord fonnt, wat d'Notzung vum Terrain ubelaangt. Well si op deem ganzen Terrain wëllen a musse schaffen, kann do kee Festival organiséiert ginn.

D'lescht Joer war, no 2 Joer Paus, déi 10. Editioun vum Festival.