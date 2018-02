Wat ass aus dem Lëtzebuerger Pavillon vu Shanghai ginn? (31.01.2018) An zwee Joer ass Lëtzebuerg nees mat engem Pavillon op enger Weltaustellung vertrueden.

© Christian Grün

Esou gesäit eisen Pavillon haut aus. D'Gëlle Fra gouf duerch eng aner Statu ersat, um Gebai selwer huet sech kaum eppes verännert. Aktuell steet den Pavillon eidel, déi lescht Joren iwwer gouf d'Gebai awer verlount. Fir d'éischt un e Kleederbuttek, duerno un eng Computerfirma.

No der Weltaustellung 2010 gouf jo driwwer nogeduecht, fir de Pavillon nees ofzebauen an heemzebréngen. Ënnert anerem Esch-Uelzecht a Schengen waren drun interesséiert. Séier huet sech awer erausgestallt, datt den Opwand an d'Käschten ze héich wieren. D'Regierung huet doropshi China de Pavillon geschenkt.





No der Expo stoungen déi meescht Pavillonen eng 5 Joer laang eidel. 2015 huet een dunn domadder ugefaangen, fir de Site vun der Weltexpo an ee Wirtschafts- a Wëssenschaftspark ëmzebauen. Di meescht Pavillone goufen ofgerappt, just e puer si stoebliwwen, dorënner eben och den Lëtzebuerger Bäitrag.

Wéi et elo weidergeet, weess keen esou genee, et läit ganz an der Hand vun den Chinesen.



Zu Remerschen gëtt d'Erënnerung un de Pavillon jiddefalls héichgehalen. An der Expo vun der Fondatioun Valentiny kritt een gewisen, wéi d'Iddi an de Konzept vum Pavillon entstane sinn a wéi d'Entwécklung war bis zum fäerdege Produit.