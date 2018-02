X

Filmfestival/Reportage Claudia Kollwelter



11 Deeg laang dauert de Festival "LuxFilmFest", bei deem sech alles ronderëm de Film an d'Filmwelt dréint. Ronn 80 Filmer gi gewisen, 300 Invitéë wäerte kommen, 80 Benevolle schaffen um Festival an 30.000 Spectateure gi sech erwaart.

D'Vicky Krieps stellt "Phantom Thread" vir (01.02.2018) Dëst Joer ass déi 8. Editioun vum Lëtzebuerger Filmfestival, an dat vum 22. Februar bis de 4. Mäerz.

Nei dëst Joer ass, datt de Quartier général am Casino, Forum d'art contemporain wäert sinn. Nieft de Kinoen Utopia, Kinepolis an der Cinémateque wäerten awer och Evenementer am Casino, Neimënster, Mudam, Rockhal am Cercle Cité sinn.Nieft internationale Gréissten, ass och Lëtzebuerg gutt um Filmfestival vertrueden, wéi den artisteschen Direkter Alexis Juncosa mat puer Beispiller duerleet. Lass geet et mam Animatiounsfilm "The Breadwinner" an duerno "Gutland.

E wichtegen Deel vum Festival ass och de Programm fir de jonke Public. De Kanner a Jugendprogramm fonctionnéiert all Joers immens gutt. An och fir d'8. Editioun si schonn iwwer 5.500 Aschreiwungen era komm. Wichteg Projeten an deem Kader wieren déi jonk Juryen oder déi jonk Reporter, betount d'Nicole Dahlen vun der Cinemathèque.



Et wier schwéier vu perséinlechen Hightlighten ze schwätzen, well jo eng ganz Ekipp d'Selektioun vun de Filmer gemaach hunn. Ma den Alexis Juncosa ass ganz houfreg op hire Choix, zum Beispill den neie Wes Anderson "Isle of Dogs", dee just no Berlin hei zu Lëtzebuerg leeft. Et kéint esouguer eng Weltpremière sinn.



Vum Freideg un kann een d'Ticketen oder e Pass fir de Festival reservéieren.

President: Atom EgoyanBruce McDonald, Stephan Roelants, Anne Seibel a Leonor Silveria.Presidentin: Mimi PlauchéThomas Baltazar, Luke W. Moody, Yaara Ozery an Erfan Rashid.France Clarinval, Brigitte Lepage a Raul Reis.

Film d'Ouverture: Thre Breadwinner vum Nora Twomey.

Remise de Prix: The Death of Stalin vum Armando Iannucci.

Première: Isle of Dogs vum Wes Anderson.



Competition documentaire

A Woman Captured vum Bernadett Tuza-Ritter.

Amal vum Mohamed Siam.

Devil's Freedom vum Everardo González.

Lots Of Kids, a monkey and a castle vum Gustavo Salmerón.

Of Fathers And Sons vum Talal Derki.

Over The Limit vum Marta Prus.

Offiziell Kompetitioun

Disappearance vum Ali Asgari.

Foxtrot vum Samuel Maoz.

Free and Easy vum Jun Geng.

Lëtzebuerger Film

Gutland vum Govinda Van Maele.

Holiday vum Isabella Eklöf.

Lean on Pete vum Andrew Haigh.

Marlina the Murderer in Four Acts vum Mouly Surya.

Pity vum Babis Makridis.

Pororoca vum Constantin Popescu.

Sweet Country vum Warwick Thornton.





Selektioun hors competition

A Prayer Before Dawn vum Jean-Stéphane Sauvaire.

All You Can Eat Buddha vum Ian Lagarde.

Bad Banks vum Christian Schwochow, mat ënnert anerem dem Desirée Nosbusch.

Beyonds Dreams vum Rojda Sekersöz.

Brimstone & Glory vum Viktor Jakovleski.

Columbus vum Kogonada.

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot vum Gus Van Sant.

Gook vum Justin Chon.

Have You Seen My Movie? vum Paul Anton Smith.

Holy Camp! vum Javier Ambrossi a Javier Calvo.

Liyana vum Aaron Kopp an Amanda Kopp.

Samui Song vum Pen-ek Ratanaruang.

The Third Murder vum Kore-Eda Hirokazu.

Collaboratiounen hors les murs

Big Time vum Kaspar Astrup Schröder.

Braguino vum Clément Cogitore.

Brasília: Life After Design vum Bart Simpson.

Eskal Turak vum Stéphan Roelants.

Girasoles de Nicaragua vum Florence Jaugey.

Good Manners vum Juliana Rojas an Marco Dutra.

Lowlife vum Ryan Prows.

Madame Hyde vum Serge Bozon.

Mme Mills, une voisine si parfaite vum Sophie Marceau.

Razzia vum Nabil Ayouch.

Thank You For The Rain vum Julia Dahr.

Die Geträumten vum Ruth Beckermann.

Made in/with Luxembourg

Ashcan vum Willy Perelsztejn.

Luis And The Aliens vum Christoph a Wolfgang Lauenstein.

Mary Shelly vum Haifaa Al-Mansour.

Schwaarze Mann vum Fränk Hausemer.

Courts métrages

Acheron vum Thoma Forgiarini.

And then you vum Kim Schneider.

Ice vum Anna Hints.

Iridescence vum Eileen Byrne.

Mich's Kitchen vum Diane Nilles.

Traces vum Cecilia Guichart.