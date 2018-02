X

Hien huet zwee Grammye gewonnen, obwuel e weder danzen nach en Instrument spille kann. Alles wat hien upeekt gëtt e Succès: den David Guetta.De Star Dj war e Mëttwoch den Owend fir e Concert an der Rockhal. An dee war natierlech ausverkaf. No 7 Joer huet den DJ d'Spectateuren an der Rockhal mat senger Musek an enger spektakulärer Lasershow begeeschtert. Den David Guetta ass een Hitgarant. D'Weltstare räisse sech fir mat him Lidder ze produzéieren. Am Ranking vun de beschten DJe vun der Welt steet hien op der 7. Plaz. Zanter 20 Joer ass den David Guetta schonn am Geschäft a bréngt et ëmmer erëm fäerdeg nei Succèsen ze feieren.Wéi hien d'Zukunft vun der elektronescher Musek gesäit, wat säi Geheimnis fir säin Erfolleg ass a wat hien dozou seet, datt seng Qualitéiten als DJ ëmmer rëm a Fro gestallt ginn, d'Monica Semedo huet den David Guetta perséinlech getraff.