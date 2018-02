Am neie Projet vum Fotograf Raymond Reuter geet et ëm den typesche Lëtzebuerger a säi Land.

Jorelaang huet de Raymond Reuter fir grouss Agencen am Ausland geschafft, haut ass hien erëm zu Lëtzebuerg, an ass sech bewosst ginn, datt et och hei am Land genuch ze fotograféiere gëtt.



Erauskoum e Buch mat Fotografien iwwert d'Lëtzebuerger, keng bekannte Leit, ma just d'Awunner vum Süde bis an den Norden.

D'Fotoen am Buch gi mat Texter vum Claude Frisoni completéiert. Wien d'Wierker allerdéngs léiwer wëll am Original gesinn, dee kann dat nach bis de 26. Mäerz an der Fondatioun Valentiny zu Rëmerschen maachen.