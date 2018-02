© Wikipedia

De Rolf Zacher huet an iwwer 200 däitschen Tëleesfilmer a Serië matgespillt.Mat der Roll vum Gauner "Henry" am Film "Endstation Freiheit" am Joer 1980 ass de gebiertege Berliner bekannt ginn. Zwee Joer méi spéit gouf hir fir dës Roll mam gëllene Bundesfilmpreis ausgezeechent.Donieft war den Zacher Synchronspriecher fir de Robert de Niro an den Nicolas Cage.