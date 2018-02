X

200 Kanner hate sech fir den Eiskönigin-Casting gemellt. Zum Schluss konnt d'Lena sech duerchsetzen an däerf sech op de groussen Optrëtt an der Rockhal freeën. Do dierf d'Lena säin Talent nach emol weisen an déi éischt Stroph vum Lidd “Willst du einen Schneemann bauen" live op der Bühn sangen.