Um Dënschdeg wär d'Realitéit awer eng ganz Aner. Dat bedauert d'Biergerinitiative Forum Culture(s), déi sech viru 15 Joer gegrënnt huet an zu där vill bekannt Gesichter gehéieren, notamment de Claude Frisoni, de Serge Kollwelter, de Michel Pauly, de Robert Garcia an de Serge Tonnar.

2008 hat dës Biergerinitiative schonn, mat de 6 Parteien, déi am Parlament vertruede sinn, ee Kultur-Pakt ënnerschriwwen,

fir Prioritéite festzeleeën. De Kultur-Pakt ass och am aktuelle Regierungsprogramm ernimmt a genee dofir wär et elo un der Zäit, ee Bilan ze zéien.



D'Biergerinitiative Forum Culture(s) stellt nämlech fest, dass di meescht Chantiere kaum avancéiert sinn. De Secteur selwer géing sech och kaum ze Wuert mellen an hätt keng eege Lobby, fir seng Interête virunzebréngen. De Serge Tonnar, Member vum Forum Culture(s), sot, datt et keng Zesummenaarbecht tëscht dem Secteur an dem Ministère géing ginn. D'Atelieren zu Buerglënster wieren zwar ganz gutt gewiescht, mä wat mat deenen Daten elo gemaach gëtt, géif een net gewuer ginn, et wier een net agebonnen. Hannert dem Kulturentwécklungsplang géing sech elo bis de Summer 2018 verstoppt ginn. Dat wier dann d'Aufgab vun engem Mann am Ministère eleng, och hei wier een net involvéiert.





D'Biergerinitativ ass all eenzele Punkt vum Regierungsprogramm duerchgaangen a stellt fest, dass et wäit méi Saache ginn, déi net ëmgesat goufen, wéi ëmgedréint. Zum Beispill géifen et keng Impulser vum Kulturministère fir déi sozial a kulturell Integratioun ze promouvéieren, de Gesetzprojet vum Patrimoine wär nach ëmmer an der Schwief an d'Nationalarchiven hunn nach ëmmer keng nei Raimlechkeeten.Et wär awer nach net ze spéit, fir all d'Acteuren an den nächsten 8 Méint z'implizéieren, seet de Serge Tonnar. D'Projete kéinten natierlech elo net méi realiséiert ginn, ma et wär wichteg, elo Usätz ze maachen an och d'Gesellschaft z'integréieren.