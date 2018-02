Bockkasematten: Saison nees lancéiert (10.02.2018) Vun haut un, gouf dei nei Saison an de Bock-Kasematten lancéiert. Eng 130.000 Leit sinn d’lëscht Joer duerch déi ënnerierdesch Galerien passéiert. D’Kasematten zielen dann och zu de wichtegsten Touristen-Attraktiounen an der Stad a gehéieren esouguer zum Unesco-Weltkulturierwen.

D’Kasematten zielen jo zu de wichtegsten Touristen-Attraktiounen an der Stad a gehéieren zum Unesco-Weltkulturierwen.

D'Pierrette Kemp ass zënter 2014 Guide an de Kasematten. Dat well se d’Stad Lëtzebuerg appreciéiert a se villen Touriste weise well. D’Visite guidéen, duerch déi ënnerierdesch Gäng, mécht se op Lëtzebuergesch, Däitsch Franséisch an Englesch.