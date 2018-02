Expo iwwer Lëtzebuerger an der Police am 2. Weltkrich (12.02.2018) Datt d'Lëtzebuerger am 2. Weltkrich bekannt waren als net kooperatiivt Vollek, dat Nazi-Däitschland d'Liewe schwéier gemaach huet, ass gewosst.

D'Fräiwëllegekompanie war eng speziell Unitéit, eemoleg an Europa: Widerstand, Ungehorsam, Meuterei, Boykott, Sabotage, Gehorsamsverweigerung, Fahnenflucht – d'Wierder vun engem däitschen Historiker, bei der Ouverture vun der Ausstellung, zjoert zu Berlin. Et ass eng Kooperatioun vum Police-Musée an dem Landesarchiv Thüringen. D'Jongen aus der Kompanie goufe nämlech op Weimar an d'Polizei-Ausbildung geschéckt, an iwwer d'Halschent vun deene 455 huet hir Tockskäppegkeet deier bezuelt. Ee vun hinnen war den Aloyse Weydert. Hie gouf vu senger Famill erëmerkannt. Hie war an d'KZ Buchenwald komm, wou hien 3 Joer war.

45 Jongen aus der Fräiwëllegekompanie sinn net méi aus Prisong oder KZ heemkomm. Déi, déi net esou resistent waren, den Déngscht net verweigert hunn, hu missen un der Säit vun der preisescher Police an den Asaz. Si goufen zu engem groussen Deel erop op Hamburg bruecht an de berühmt-berüchtegte Police-Reserve-Bataillon 101.





Haut kéint een dës Vergaangenheet, dëse méi däischteren Deel vun eiser Krichsgeschicht opschaffen, sou de Camille Diener, deen d'Visiteure bis de 25. Februar och gären op Rendez-Vous duerch d'Ausstellung féiert. Eng ganz Rei exklusiv Stécker gesäit een hei, vun Uniformen iwwer Fotosmaterial bis bei original Dokumenter iwwer d'Lëtzebuerger Fräiwëllegekompanie am preisesche Polizei-Dienst.