Deel vum Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté ass och de Salon du livre et des cultures du Luxembourg.

Festival des migrations / Reportage Danielle Goergen



Kulturen ass hei d’Stéchwuert, well genau déi wëll een de Leit méi no bréngen. Mat Musek a Literatur geet dëst bekanntlech am Beschten an dofir organiséiert de CLAE och dëst Joer nees de "Salon du livre et des cultures du Luxembourg". Op 50 Stänn verdeelt, fënnt ee Bicher an alle Sproochen an aus aller Welt. 32 Associatiounen hunn dëst Joer mat dorunner geschafft, fir esouvill Bicher zesummen ze kréien, sou de Jean-Philippe Ruiz, chargé de direction vum CLAE.

Mat Kannerbicher, Liesecken a Filmer ass natierlech och fir déi Kleng eppes dobäi. Si fir d'Literatur ze begeeschteren, louch den Organisateure ganz besonnesch um Häerz, sou de Jean-Philippe Ruiz.

Bei der grousser Auswiel ass sécher fir jiddereen eppes dobäi an dat ass och de Sënn dohannert. D'Literatur soll nämlech fir jiddereen zougänglech sinn an et wëllt een och déi ganz Famill uspriechen, betount d'Kristel Pairoux, chargé de communication.