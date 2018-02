Emotioune mat Kalligraphie (13.02.2018) Arabesch Kultur méi nobréngen, dat ass en Zil vun der arabescher Associatioun fir kulturellen Echange.

Et gëtt déi klassesch Kalligraphie, Texter aus dem Koran, d'Beschreiwung vum Prophet, zum Beispill.Den Iraker Mothanna Al-Obaidi, deen elo an der Galerie Nosbaum ausstellt, ass awer net just ee Meeschter an der klassescher Konscht, hien notzt och déi arabesch Buschtawen mat hire schéine Schwéngungen als eegene Konschtausdrock."Just fir d'Schéinheet vun de Buschtawen ze gesinn a se als emotional Figuren ze huelen, emotional Formen ouni iergendeen Text"Fir hien ass dëst d'Zukunft vun der arabescher Kalligraphie. Ma e geet ee Schrëtt méi wäit a mécht Skulpture mat Kalligraphie."Ech probéieren d'Buschtawen vum Pabeier ze befreien, well dat ass wéi ee Prisong fir si zanter 1.000 Joer. Esou kënne mer d'Schéinheet vun de Buschtawe besser gesinn, wéi um Pabeier an 2 Dimensiounen".Organiséiert ass dës Ausstellung vun der Arabescher Associatioun fir kulturellen Echange, déi hirersäits gesponsert gëtt vun den Oeuvren.Slogan vun der AACE ass culture for humanity, et geet drëm de Leit vun hei arabesch Kultur a Konscht méi no ze bréngen, an och den Immigranten an de Flüchtlingen, et geet drëm mateneen ze schaffen a Connections ze schafen." Et ass en Defi. Mir hu keng Erfarung domat, mee wéi mir ugefaangen hunn an dat hei ass schonn dat 4. Event, hu mer gesinn, datt et ganz gutt geet"D'Ausstellung an der Galerie Nosbaum ass nach bis de 17. Februar ze gesinn. Déi arabesch Associatioun fënnt een um Internet ënnert aace.lu