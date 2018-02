D'Kultur ass zwar net an de Wantersport, mä et ass awer méi roueg an de Kulturhaiser an op de Bühnen. Dofir gëtt et intressant beim Film.

RWG: "Et war emol" e Sonndeg um 19 Auer op RTL (15.02.2018) A schonn um 18.30 Auer um Public Viewing an de Rotonden.

Lëtzebuerg a Film, dat ass jo eng ganz enk Relatioun. Wéi vill hei zu Lëtzebuerg geschafft gëtt, kann ee reegelméisseg bei der Serieop Télé Lëtzebuerg gesinn.E Sonndeg, 18. Februar lafen zwee Filmer: um 18.30 Auervum Rui Eduardo Abreu iwwer dat jonkt Celia, deem säin Dram och international et ass, eemol eng vun de beschte Reiderinnen ze ginn.Um 19 Auer steet beim Chris Neuman sengem Filmeng aner Sportlerin am Mëttelpunkt. D'Jennifer Ries ass am Bodybuilding doheem a schafft haart fir de Miss Bikini Wellness Championnat.An dekann een déi zwee Filmer dann och am "routwäissgro Public Viewing" kucken. Den Entrée ass fräi.

"Et war emol": Sonndeg, 18. Februar 2018 um 19 Auer



"#allez_lifty": Sonndeg, 11. Mäerz 2018 um 19 Auer.





Extrait Vicky Krieps



Am Kino ass "Phantom Thread" elo ugelaf. Am Film spillt d'Vicky Krieps eng jonk Fra, déi dem Schneider a Moudedesigner Reynolds Woodcock an de 50er Joren an England begéint. Deen ass vun der jonker Serveuse begeeschtert an hëlt se als Muse mat a säin Haus an Atelier. Tëschent deenen zwee staarken an eenzegaartege Charakteren entwéckelt sech eng Libesgeschicht, déi net einfach ass. De Film ass fir 6 Oscaren nominéiert, dorënner dee fir de beschten Haaptacteur Daniel Day-Lewis, dee jo ugekënnegt huet dono seng Pensioun ze huelen. Fir d'Vicky Krieps war den Ëmgank mam Weltstar awer ganz onkomplizéiert.

Emotioune mat Kalligraphie (13.02.2018) Arabesch Kultur méi nobréngen, dat ass en Zil vun der arabescher Associatioun fir kulturellen Echange.

Expo Kalligraphie Bob Krieps



De Film ass also elo am normalen Programm, bei der Presentatioun vum Lëtzebuerger Filmfestival war en an Avant-Première ze gesinn. An de Festival fänkt den 22. Februar un an dat mat als Ouverture-Film der Lëtzebuerger Co-Produktioun "The Breadwinner" , deen och als beschten Animatiounsfilm bei den Oscars nominéiert ass.Iwwer dee Festival gëtt et Detailer um Radio an der Emissioun Freides-Invité tëscht 12 an 1, do sinn d'Diane Tobes an de Alexis Juncosa eis Invitéen.Den Iraker Mothanna Al-Obaidi stellt den Ament an der Galerie Nosbaum aus a benotzt dobäi d'Konscht vun der Kalligraphie.Dat sinn déi arabesch Buschtawe mat hire schéine Schwéngungen, déi net just eng Schrëft sinn, mä och en eegene Konschtausdrock kënnen hunn. Organiséiert gëtt d'Ausstellung vun der arabescher Associatioun fir kulturellen Austausch AACE. De Vizepresident vun der AACE , Bob Krieps:

Extrait "Blackout" Kapuzinertheater



D'Kalligraphie-Expo an der Galerie Nosbaum-Reding, dauert nach bis e Samschdeg.Amass en Dënschdeg, 20. Februar um 18 Auer Auer eng Konferenz mam Thema "Der Rest ist Schweigen" , déi vum Mierscher Kulturhaus an Zesummenaarbecht mat der asbl "Solidarität mit Hörgeschädigten" organiséiert gëtt. Zu Lëtzebuerg liewen eng 300 Mënschen, déi daf sinn, an déi d'Liewen an eisem Land, an deem d'Villsproochegkeet esou attraktiv ass, net d'selwecht genéisse kënnen. Wéi geet eng besser Integratioun vun hinnen, och am Beräich Kultur? Doriwwer gëtt diskutéiert no enger Introduktioun mam däitsche Pantomime Jomi.An net wäit vun do ewech ass amum 20 Auer Auer en Dënschdeg, 22. Februar d'Première vum Theaterstéck "Blackout" , dat ILL opféiertAn deem Stéck, dat en Hommage un den Horrorgenre ass an och permanent esou Elementer abënnt, geet et ëm d'Joer 1816, dat bekannt ass als d'Joer ouni Summer. Bedéngt duerch e Vulkanausbroch an Indonesien huet d'Welt ënner grousser Keelt an Däischtert gelidden, dorausser hu sech Hongernout, Misère, Krankheet a Revolten entwéckelt. D'Joer ass awer och souzesoen den Optakt vun der Horrorliteratur, wéi d'Regisseurin Claire Thill erkläert:

Biller iwwer d'Stéck ginn et och an der Artbox e Samschdeg den Owend op der Télé.Am Mëttelpunkt vun der Artbox steet iwwregens den, deen den Ament mat den Dréiaarbechten fir déi nei Sitcomam Gaang ass.