De Joy Hoffmann live vu Berlin.



D’Berlinale a säin Direkter sinn awer di lescht Woch zolidd ënner Beschoss geroden

Dem Dieter Kosslick säi Kontrakt als Festivalleeder leeft elo no iwwer 15 Joer aus, an et ass sécher, dass dëst elo seng virlescht Berlinale ass. Mat derzou bäigedroen huet e Bréif vun 80 däitsche Realisateuren, déi zu der Crème vum däitsche Kino gehéieren, an déi hien hefteg kritiséieren, well e säit Joren ze vill op Quantitéit an net genuch op Qualitéit a senge Selektioune gesat huet.







Esou huet Berlin vill u Prestige verluer par Rapport zu den zwee anere groussen europäesche Festivaller, Venedeg a Cannes. De Kosslick kritt och, net zu Onrecht, virgeworf, hie wär kee grousse Cinephile a Filmconnaisseur an e géif éischter no gesellschaftspolitesche, wéi no ästhetesche Kritäre seng Filmer eraussichen.

Och wa quantitativ 19 Filmer an der Competitioun eng normal Zuel ass, esou feelt dem Festival dach e klore Fokus, mat ronn 400 Filmer an enger Abberzuel vun verschiddene Sektiounen, déi fir wéineg Iwwersiicht suergen. An der offizieller Selektioun si just 2 bis 3 méi bekannte Nimm, mat den amerikanesche Realisateure Gus Van Sant, Steven Soderbergh a Wes Anderson. Villäicht kann een och do nach de Fransous Benoît Jacquot oder den Däitschen Christian Petzold derbäi rechnen. Dat ass awer wéineg fir e groussen internationale Festival, och wa grouss Nimm net ëmmer Garantie fir Qualitéit sinn, an heiansdo gutt Iwwerraschungen an Entdeckunge vun onbekannte Cineaste kommen: dorop hoffe mer natierlech, an dat mécht och den Interêt vun engem Festival aus.





Wie méi op Glamour steet, dierft wuel net all ze vill verwinnt ginn. E ganz grousse Star steet net um Programm, mä fir den Ouverturesfilm ISLE OF DOGS, en Animatiounsfilm vum Wes Anderson (“The Grand Budapest Hotel”), si vill bekannt Stëmmen aus dem Film um rouden Teppech: Greta Gerwig, Bill Murray, Bryan Cranston a Jeff Goldblum.







Och de Joachin Phoenix, Haaptacteur am Gus van Sant sengem DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT soll op Berlin kommen. Iwwregens lafen dës zwee Filmer och schonns di nächst Woch um Luxfilmfest zu Lëtzebuerg. An de Willem Dafoe gëtt fir seng gesamte Carrière geéiert.

Lëtzebuerg ass och ganz éierbar zu Berlin vertrueden, mat enger minoritärer irescher Koproduktioun, BLACK 47 (Samsa Film), an der offizieller Selektioun, awer ausser Konkurrenz, an enger héich interessanter däitsch-lëtzebuergescher Televisiouns Serie, BAD BANKS (Iris Productions) mat ënnert aneren dem Désirée Nosbusch an dem Marc Limpach an den Haaptrollen. Mä dorobber komme mer am Laf vun der Woch nach méi am Detail zeréck.





Och ronderëm de "MeToo"-Phänomen, dee jo am Filmbusiness säin direkten Ursprong hat, gëtt sech zu Berlin mobiliséiert. An der Competitioun si 4 Filmer vu Frae vertrueden, wat relativ gutt ass. Ob dat elo véier “Quote Fraen” sinn oder ob se sech wierklech géint 15 männlech Realisateuren qualitativ duerchsetze kënnen, kann ee nëmmen hoffen. Wann z.B. fir Cannes keng héichkaräteg Fraefilmer zur Verfügung stinn, da sinn ebe keng an der Kompetitioun, an d’Kritik gëtt einfach mat a Kaf geholl. Zu Berlin huelen se do méi Récksiicht, mä et kann ee sech zumindest mat der Däitscher Emily Atef an hirem Film iwwert d’Romy Schneider, an der Polin Malgorzata Szumowska, zwou Realisatricen, déi sech schonn en zolitten Numm gemaach hunn, interessant Filmer erwaarden. An net ze vergiessen: d’lescht Joer hat berechtegterweis d’Ungarin Ildiko Enyedi mat “Body and Soul”de Gëllene Bier gewonnen.





Wat elo "MeToo" méi direkt ugeet, sinn ech net iwwerzeegt, dass et un engem Festival ass eng “Beratungs- an Anlaufstelle” fir harceléiert Fraen anzeriichten, wéi dat hei de Fall ass. An och der zimlech onbekannter däitscher Schauspillerin Anna Brüggemann hir Initiativ “ NOBODY’S DOLL” kënnt näischt ze fréi, mä soll op d’mannst bewierken, dass d’Actricen um rouden Teppech net der äiseger Berliner Keelt an héijen Talleken an hauchdënne Kleeder ausgesat sinn. Dofir solle se an Turnschlappen, Jeans an Rollkollpulloveren labber iwwer den Teppech lafen. Dat ass ëmmerhin dat.



Joy Hoffmann