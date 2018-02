Wierker vum Illustrator John Howe, ënner anerem fir "Lord of the Rings", ginn den Ament an der Stad gewisen.

Expo "There and back again" (16.02.2018) Zeechnunge vum John Howe am Cercle Cité

Dovunner sinn der 30 am Kader vun de Filmer “The lord of the rings” entstanen. Den John Howe huet d’Illustratioune fir d’Filmrei gemaach. Ouni hien hätten déi bekannte Figure vläicht ganz anescht ausgesinn.De Kënschtler stellt sech géint eng nei Zäit, an där alles digital funktionéiert, alles méi haart a méi séier gëtt. Säi Schaff-Instrument ass de Bläistëft.Wien elo selwer an eng Welt voller fantastescher Wiesen a frieme Landschafte reese wëll, kann dat nach bis den 18. Mäerz am Cercle Cité maachen.