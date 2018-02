X

Dass et dëse Genre vun Fotografie méi laang gëtt wéi ee vläit kéint mengen, gesäit een an der Ausstellung “Leit an der Stad” am Lëtzebuerg City Museum. Déi éischt Fotoen, déi een der Stroossefotografie zou uerdnen kann, ginn un den Ufank vum 20. Jorhonnert zréck. An der Expo “Leit an der Stad” fënnt een Fotoen vun 1950 un, déi d’Entwécklung vu Stad a Leit zu Lëtzebuerg weisen.





Wéi esou Fotoen entstinn a wat d’Contrainten vun der Stroossefotografie sinn, huet de Kollektiv “Street Photography Luxembourg” an enger spezieller Visite erkläert. Dee gréissten Ënnerscheed par Rapport zu fréier a gläichzäiteg och déi gréisst Contrainte hautdesdaags, ass dass d’Leit sech net méi sou gäre fotograféiere loossen. Juristesch gesinn, beweegen d’Stroossefotografe sech do an enger groer Zon, erkläert de Paul Bintner vum Kollektiv “Street Photography Luxembourg”. Dat gesäit een och op de Fotoen, well Gesiichter sinn meeschtens net kloer ze erkennen.

Vue dass et ëmmer méi einfach gëtt, séier eng Foto ze maachen, huet d’Stroossefotografie an de leschte Joren e klenge Boom erlieft. Online kënnen d’Fotoen iwwerdeems direkt publizéiert ginn. D’Digitaliséierung bréngt awer och Nodeeler mat sech. Dass d’Leit just nach op hire Smartphone erofkucken, géing et net méi einfach maachen, interessant Fotoen ze schéissen, seet de Paul Bintner.

Wie selwer léiere wëll Stroossefotoen ze maachen, kann dat den 21. Abrëll an engem Workshop vun Street Photography Luxembourg maachen.