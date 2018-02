Et ass sécher e flotte Concert, dee sech mam Sting, samschdes, den 30. Juni annoncéiert, mä och matsechbréngt, datt et Rumouers an der Kulturzeen gëtt.

Extrait Michel Welter, Gerant vum Atelier.



De Sting-Concert, deen um Mëttwoch de Muere vun de Responsabelen aus der Rockhal annoncéiert gouf, kollidéiert nämlech datumsméisseg mam "Siren's Call" - e musikaleschen Independent-Festival, dee fir d'zweete Kéier vun de Responsabelen aus dem Atelier an der Abtei Neimünster organiséiert gëtt - an dat eben och um 30. Juni.Kuerz nodeem um Mëttwoch de Muere bekannt gemeet gi war, dass et den Ex-Frontmann vum Grupp Police ass, deen am Juni an d'Rockhal kënnt, huet sech dann och d'Equipe aus dem Atelier zu Wuert gemellt an et traureg fonnt, datt eng Zort "Gentlemen's agreement", datt keng zwee wichteg Concerte sollen um selwechten Dag organiséiert ginn, gebrach gouf.

Während 25 Joer vu Programmatioun wier sech ëmmer vum Atelier heiru gehale ginn, sou datt sech duerch simultan organiséiert Concerte keng Konkurrenz gemeet gouf. Dat wier z.B. de Fall gewiescht mat Organisatioune wéi dem Rock um Knuedler oder och der Fête de la Musique.Dës Traditioun géif elo mat engem Coup gebrach ginn, seet den Atelier, an dann och nach vun engem Etablissement public, dat d'Rockhal jo wier. De kommerzielle Sting-Concert géif nämlech de Siren's-Call reegelrecht a Gefor bréngen an de Succès vun deem participativem "Event" hypothekéieren.Dat gesäit Ee bei deranescht a méi nuancéiert

Am Interview um Mëttwoch de Moien hu mer den Olivier Toth drop ugeschwat, firwat deen Datum mam Siren’s Call kollidéiert. En huet du just gemengt et wier sécherlech net gewollt, an hätt sech duerch den Agenda vum Sting esou erginn. An hie géif sech einfach fir béid Eventer wënschen, datt et sech gutt verkeeft an d’Wieder matspillt. Hie betount dann awer och, datt de Publikum vum Siren’s Call sécherlech dierft een anere sinn ewéi deen, dee sech fir e Concert vum Sting intresséiert.

Extrait Olivier Toth, Direkter vun der Rockhal



D'Rockhal hält also um Open-Air-Rendezvous mam Sting fest - an och de Siren's Call bleift programméiert - vill Musek also op engem eenzege Samschdeg am Juni.

D'Atmosphär tëscht Atelier a Rockhal war wuel och eng gewëssen Zäit besser wéi grad den Ament, wou d'Spannung spierbar ass.

L’équipe de l’Atelier tient à féliciter chaleureusement le Conseil d’administration ainsi que la direction de l’établissement publique Centre de Musiques Amplifiées, dit Rockhal, pour la programmation de STING en date du samedi 30 Juin.

Cet artiste d’une qualité incontestable, et dont il convient de souligner le fait que l’opérateur de la tournée est le promoteur mondial « Live Nation », offrira à ses fans surement un moment inoubliable une nouvelle fois après sa dernière venue en Avril 2017.

A noter qu’à la même date aura lieu la deuxième édition du festival indépendant ‘Siren’s Call’ à Neimenster à Luxembourg Ville, festival organisé conjointement par Neimenster et l’Atelier avec le soutien d’une série d’opérateurs culturels du Grand-Duché comme entre autres la Nuit des Lampions de Wiltz ou encore le collectif artistique Bamhaus. Ce festival urbain a pour but d’étoffer l’offre culturelle en programmant des artistes établis, mais surtout des groupes en devenir et en offrant une plateforme non-négligeable aux artistes locaux (musicaux et visuels).

Beaucoup se rappelleront ainsi l’inoubliable prestation lors de la dernière édition de Francesco Tristano dans l’église St Jean du Grund. Pour l’édition de cette année, c’est le nouveau projet de Pascal Schumacher Drops & Points qui occupera cette place.

Le Siren’s Call a aussi pour but de faire (re)découvrir l’incroyable beauté de notre ville, en reliant pour une journée trois lieux historiques chers à notre culture. Cet événement bénéficie du soutien de la Ville de Luxembourg ainsi que du Ministère de l’Economie dans le cadre du Nation Branding.

En 25 ans de programmation, les équipes successives de l’Atelier ont toujours veillé à ne pas concurrencer des projets à haute valeur historique et/ou culturelle. C’est donc pourquoi nous n’avons jamais organisé de concerts concurrentiels en même temps que des événements tels que le Rock Um Knuedler (org. Ville de Luxembourg), Fête de la musique (Org. Ville de Dudelange) et le Sonic Visions festival (Org. Rockhal), pour ne citer que ceux-ci.

Nous prenons donc acte qu’un établissement public, financé en large partie par l’argent public et censé promouvoir la culture au Luxembourg, casse cette tradition de respect mutuel entre organisateurs nationaux en mettant côte à côte un événement à caractère commercial face à un projet associatif et participatif. En ce faisant, un établissement public met en péril le Siren’s Call, projet ayant comme aspiration le développement de l’offre culturelle luxembourgeoise.

Musicalement vôtre.

L’équipe de l’Atelier, toujours confiante.