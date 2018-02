X

No enger Visite vum Studio Babelsberg an engem Mëttegiessen mat de Professionellen aus der Lëtzebuerger Filmindustrie, goung et dunn op d’Berlinale Party an der Lëtzebuerger Ambassade. Hei waren och d‘Tëlee-Legende Jean Pütz a Ranga Yogeshwar agelueden, déi nieft dem Schrëftsteller Tom Hillenbrand, mat engem Verdéngschtuerden ausgezeechent goufen.



„Si hunn deene Jonken d’Wëssenschaft mat op de Wee ginn. Op hier ganz eegen a flott Aart a Weis“, sou den Ierfgroussherzog an huet sech op wieder Gespréicher mat hinnen a mat de villen Acteuren aus der Lëtzebuerger Filmzeen gefreet.