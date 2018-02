Et ass, wa mer all richteg matgezielt hunn (ziele këmme mir Lëtzebuerger jo wierklech gutt) déi 8. Editioun vum LuxFilmFest, déi um Donneschdeg den Owend um 19 Auer um Kierchbierg seng Dieren a seng Fimbéchse fir 10 laang an intensiv Deeg opmécht. Wahrscheinlech mat enger Abberzuel vill ze laange Riede vu vill ze vill Leit, déi éischter seelen an de Kino ginn, an da vun aneren, déi an de leschte Wochen a Méint esou vill Filmer gekuckt un, dat se hinne schonn zu den Aen erauskommen. Ëmmerhi musse jo eng Hellewull Juryen an hir Membere virgestallt ginn - ënnert hinnen de nawell zimlech bekannte kanadesche Regisseur Atom Egoyan, deen dëst Joer President vum grousse Jury ass. An d’Sponsoren, déi mat hire Klacken hëllefen, dat Ganzt iwwer d’Bühn ze kréien, dierfen och net vergiess ginn – ouni si hätte mer kee Festival, an da géife mer och meckeren. Nee, ech sinn net zynesch, mä ech kann och net iwwer mäin eegene Schied sprangen.





Ech hunn dëst Joer ee klengen Avantage vis-à-vis vu menge Kritikerkollege – ech hunn nämlech schonn eng gutt hallef Dose vun de Filmer vum LuxFilmFest gesinn, well ech d’lescht Joer Berlin a Cannes un de Nol gehaangen an duerch den Toronto International Filmfestival ersat hunn, wou eng ganz Hickecht gutt Filmer gelaf sinn, vun deenen der eng etlech de Wee an d’Selektioun vun eisem Filmfest gepackt hunn. Jo, ech ka mech erënneren, datt ech zu Toronto no der Seance vun THE DEATH OF STALIN dem Alexis Juncosa (vum Festival) e Mail geschéckt hunn, fir em ze soen, e sollt sech dee Film emol ukucken – an elo leeft en dann um Festival un. Wann s de eppes kanns! Ech hunn dohannen och dem Govinda Van Maele säin aussergewéinlechen an nawell zimlech béise GUTLAND (mam Vicky!), dee bei eisem Festival am Concours dran ass, an och d’Lëtzebuergesch Koproduktioun MARY SHELLEY, déi bei eisem Festival gewise gëtt. An nach e puer aner flott Saachen, iwwer déi ech Iech an den nächsten Deeg op dëser Plaz de Kapp voll trotere wëll, wann der Zäit a Loscht hutt. Der sollt d’Filmer natierlech och kucke goen, net nëmmen driwwer liesen.





Lëtzebuergesch huet jo de Moment am internationale Filmgeschäft d’Nues déck vir… dem Vicky Krieps seng lackeleg Schnuff ass do natierlech net onschëlleg drun, mä och eis Zeechentrickproduzenten, déi mam Ouverturesfilm vun en Donneschdeg den Owend, dem Nora Twomey sengem wierklech geniale Fënnefstärefilm THE BREADWINNER nees e ganz grousse Coup gelant hunn, dee vum Angelina Jolie koproduzéiert gouf an ee vun de Nominéierte fir den Oscar vum beschten Animatiounsfilm ass, och wann e géint de COCO kaum eng Chance huet, well d’Amerikaner sécher léiwer fir Pixar stëmme wéi fir d’international Konkurrenz. Ech hunn de COCO immens gär, mä éierlech an ouni falschen Nationalhouffert gesot, duerch seng Thematik wier THE BREADWINNER fir mech op jidder Fall den idealen Oscargewënner. Et kann een ëmmer dreemen an et wier dem Stephan Roelants, Chef vu “Melusine/352” vu Contern, ze vergënnen, wann dee Gëllene Mann him géif op d’Bëlz trëllen. Äntwert Ufanks Mäerz, wann d’Academy Awards verdeelt ginn.





Wann Dir d’Chance hat, ee Billjee fir den Owend ze ergatteren, dann hutt der d’Chance virun all deenen aneren en Animatiounsfilm ze entdecken, deen net nëmme wonnerschéi Biller huet, mä och en universelle Message weidergëtt, deen Europa an d’Welt an dësen Deeg vun Intoleranz a Rassismus ganz gutt gebrauche kann. THE BREADWINNER vun der irescher Regisseurin Nora Twomey (The Secret of Kells) baséiert op enger Kannerbuchtrilogie vun der kanadescher Autorin Deborah Ellis, an erzielt d’Geschicht vun engem Meedche vun 11 Joer, dem Parvana, dat mat senger Famill zu Kabul ënner dem Regimm vun den Taliban lieft. Et dierf als Meedchen net méi an d’Schoul goen, net méi dobausse spillen an och net méi op de Maart goen, fir Liewensmëttel fir d’Famill anzekafen. Wéi de Papp och nach vun den Taliban verschleeft gëtt, beschléisst d'Parvana sech als Bouf ze verkleeden, fir als “Breadwinner” derfir ze suergen, dat seng Famill net erhéngert …

Et ass also eng eescht Thematik, déi d’Nora Twomey an hirem Film verschafft, mä si mécht dat mat munchmol mäerchenhaft schéine Biller, déi awer zu kengem Moment déi humanistesch Kris a politesch Situatioun am Afghanistan verschéineren oder verkläre wëllen. THE BREADWINNER ass e schéine Film, made in Luxembourg, deen engem am Hals stieche bleift an deen ee roueg mat sengen eelere Kanner soll kucke goen, fir hinnen d’Welt ze erklären an hinnen ze weisen, wéi gutt et hinnen hei am Land geet, och wann se an der Schoul kee Franséisch wëlle léieren. Well d’Parvana am Film géif nawell gär an d’Schoul goen … mä se loossen et net.

Jemp Thilges