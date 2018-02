Ee vun de bekanntste Violonisten op der Welt sollt am Mäerz 2018 an d'Philharmonie kommen. Wéinst engem Bandscheiwevirfall huet dëse missen ofgesot ginn.

Den 10. Mäerz sollt den David Garrett fir e Concert an d'Philharmonie op Lëtzebuerg kommen. Wéinst Problemer mat de Bandscheiwen huet de Violonist elo misse weider Concerte vu senger Tournée ofsoen, dorënner och deen zu Lëtzebuerg.Et gëtt elo probéiert een neie Rendez-vous, fir de Concert ze fannen. D'Tickete sinn och fir den neien Datum valabel, kënnen awer och ëmgetosch ginn.

Liebe David Garrett Fans,



leider muss David Garrett noch weitere Konzerte wegen eines Bandscheibenvorfalls absagen/verlegen. Dies betrifft auch das Konzert in der Philharmonie in Luxemburg am 10. März 2018.



Wir stehen in engem Kontakt mit dem Management um einen Ersatztermin zu finden. Dieser wird festgelegt und mitgeteilt sobald der Künstler wieder vollkommen genesen ist. Die bereits gekauften Karten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Sollte der Ersatztermin Ihnen nicht passen, werden Ihre Karten von Ihrer Vorverkaufsstelle problemlos zurückerstattet. Wir bitten um Euer Verständnis, dass David erst wieder Konzerte spielen kann, wenn er wieder vollkommen genesen ist.



Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.



Mit freundlichen Grüssen

Friends of Entertainment