Et war en duerchaus gudde Festival, mat allerdéngs kengem richtegen Héichpunkt oder engem Film, dee vun der Kritik plébiscitéiert gi wär. Och déi absolut Erafäll, déi éischter am Ufank vum Festival programméiert waren, hu sech a Grenze gehalen, dorënner awer gréisser "Nimm" wéi de Steven Soderbergh ("Unsane"), oder de Benoît Jacquot("Eva"); mä och Gus van Sant mat engem ganz “Mainstream” an e bësse kitschegem handicapéierten Drama DON’T WORRY HE WON’T GET FAR ON FOOT huet schonn s besser Filmer gemaach.





De Jury, presidéiert vum däitsche Realisateur Tom Tykwer ("Lola Rennt”) konnt also aus enger grousser Zuel vun interessante Filmer hire Palmarès opsetzen, an huet awer deels erstaunlech Decisioune geholl. De Gëllene Bier dierft en éischter couragéierten a provokative Choix sinn, dofir ass awer TOUCH ME NOT vum Adina Pintilie net onbedéngt gudde Kino. De Film léisst d’Grenzen tëschent Fiktioun, Theater Experiment a Sexualtherapie-Dokumentatioun verschmëlzen, an ass inzeenéiert quasi ouni eng klassesch Filmhandlung, a kale Biller, an enger éischter klinescher Atmosphär. Alles dréit sech ëm de Kierper, an der Haaptsaach ronderëm zwou Haaptfiguren. Eng 50 Joer al Fra ass incapabel sech beréieren ze loossen a geet duerch eng ganz Rei vun Therapie-Sessiounen, ënnert anerem mat engem Transsexuellen. An engem Workshop schwätzt e staark kierperlech entstallten Handicapéierte ganz fräi iwwer säi Kierper, seng Sexualitéit an d'Relatioun mat senger Frëndin. Wann dann d’Realisatrice sech selwer mat hire Mammeproblemer mat an de Film erabréngt, a wa mer och nach an en SM-Studio ginn, fir erkläert ze kréien, dass och Bondage eng Manéier ass, fir mat sengem Kierper ëmzegoen, da si mer bal am Sexualkatalog an an der Pädagogik obschonns mer längstens de "Message" verstanen hunn, dass een all Form vu Sexualitéit acceptéieren an tolerant soll sinn. Et hu vill Leit de Sall während der Pressevirstellung verlooss, wahrscheinlech zum Deel, well se mat der Konfrontatioun mat onperfekte Kierper net eens gi sinn, an den Therapie- a Kinovirschlag vun der rumänescher Realisatrice net wollten oder konnten unhuelen.





Esou radikal wéi "Touch me not" war, esou berouegend war MUG (Gesiicht), obschonns et och hei och ëm d’Akzeptanz vum entstallte Kierper geet. De Film vun der Polin Malgorzata Szumowska beschreift, wéi an engem klengen Duerf um Chantier vun der gréisster Jesus Statue vun der Welt (méi héich wéi déi vu Rio de Janeiro) de Sunnboy vum Duerf vun enger Stee an de Jesus erafält an esou schwéier blesséiert gëtt, dass en eng Gesiichtstransplantatioun muss gemaach kréien, eng Première a Polen! Nom éischte Medierummel ronderëm déi sensationell wëssenschaftlech "Leeschtung", schléit deem elo entstallte Sunnboy déi ganz Hypocrisie an Intoleranz vun der radikal verpaafter Duerfgemeinschaft entgéint an dat féiert bis zu enger hilaranter Exorzismus-Zeremonie, fir de Däiwel hannert dem gräissleche Gesiicht ze verdreiwen. Gutt inszenéiert, mat engem ganz bëssegen antiklerikalem Humor, ass de Film dach éischter du déjà-vu.

De Präis fir déi beschte Realisatioun fir dem Wes Anderson säin ISLE OF DOGS léisst sech vertrieden, leien dach déi Haaptproblemer vum Film beim Zeenario. Enger dramaturgesch éischter chaotesch opgebauter Geschicht, där no enger gewësser Zäit den Otem ausgeet an dem berüchtegten US-Ethnozentrismus nodeem d’Japaner eng amerikanesch Studentin brauchen, fir hinnen de richtege Wee ze weisen.





De meescht priméierte Film mat zwee offizielle Präisser (Sëlwere Bier a weiblech Interpretin) plus déi vun der Ökumenescher Jury an dem Präis vun der internationaler Kritiker Associatioun, goung un de Film aus dem Paraguay LAS HEREDERAS, déi mir schonns am Ufank vum Festival am Palmarès gesinn haten. Widderhuele mer, dass et hei ëm de Niddergang vun enger feudaler Bourgeoisie geet, deen op ganz klassesch an touchant Manéier aus der Perspektiv vun enger eelerer lesbescher Koppel an hire Frëndinne beschriwwen.

Am Palmarès kann een UTOYA 22 JULI vermëssen, ee fir munchereen opreiwende a ganz konsequente Film, deen an enger laanger Prise vun ronn 70 Minutten de Cauchemar vun enger Victime vum Massaker op der norwegescher Insel beschreift, an dee bei der Kritik gutt ukomm ass. An en vue vun der allgemenger gudder Qualitéit vun de véier däitsche Filmer, wär eng Präsenz am Palmarès net onverdéngt gewiescht.



1. Blog vum Joy Hoffmann: A lass geet et mat der 68. Berlinale ...

2. Blog vum Joy Hoffmann: Bis elo nach net vill Rares an der Selektioun ...

3. Blog vum Joy Hoffmann: Iwwert d'Hallschent ass ëm