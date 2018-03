Mir hu bei "Melusine" hannert d’Kulisse gekuckt (01.03.2018) Scho fir d'3. Kéier ass Melusine Productions, de Lëtzebuerger Animatioun-Studio, fir déi prestigiéis Oscaren nominéiert. Mat der Co-Produktioun "The Breadwinner", déi ënnert anerem vu kengem geréngeren ewéi dem Angelina Jolie realiséiert gouf.

Mir hu bei "Melusine" hannert d'Kulisse gekuckt a wollte wëssen, wéi si sech op d'Academy Awards virbereeden a wéi si hir Chancen op en 2. Oscar fir Lëtzebuerg aschätzen.

De Film erzielt d’Geschicht vum Parvana, engem Meedche vu Kabul, dat an enger Welt opliewe muss, wou d’Fraen Doheem bleiwen a just mat Männer op d’Strooss dierfen. Wéi op eemol d’Famill ouni männleche Pendant muss eens ginn, verkleet dat jonkt Meedche sech als Jong, fir weiderhi fir d’Famill opkommen ze kënnen. E Film, deen an Zäite vu Fraefeindlechkeet a Chauvinismus an Afghanistan, méi aktuell ewéi jee ass.

Gréisste Konkurrent bei den Oscare fir dëse Film ass dann awer sécherlech den Disney Animatioun-Film "Coco", deen et der Equipe bei "Melusine" sécherlech net méi einfach mécht, den Oscar tatsächlech kënnen ze wannen.

Mä wéi entsteet eigentlech esou e Film? Mat wéi engen Technike schaffe si? A wou inspiréiere si sech fir hir Animatioun-Filmer?