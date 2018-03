Wann déi 8. Editioun vum LuxFilmFest, déi e Samschdeg den Owend mat der Präisverdeelung an der Presentatioun vun THE DEATH OF STALIN hiren Héichpunkt erlieft, eppes bewisen huet, dann ass et, datt "Films made in or made by Luxembourg" e Qualitéitsniveau erreecht hunn, dee schonn aussergewéinlech ass. Et ass vläicht souguer bezeechnend, dat dëst quasi zum selwechte Moment geschitt, wou och d'Vicky Krieps an all europäescher an amerikanescher Groussstad vun de Plakatmauere mat senger frecher Schnuff flimmert oder an den Héichglanzsäite vun de Glamourzeitungen a Kleeder vun de gréisste Moudendesigner op "Glamour Puss" gestylt gëtt. Leider gëtt et hei am Land ee Blat, dat een zwar net als Zeitung bezeechne sollt, dat versicht mat engem sou genannte "Skandalartikel" mat nackege Fotoen, déi flott international Carrière vum Vicky an de Maschtepull ze zéien. "Pfui Deibel" géifen se do a Bayern soen!Mir hunn Iech op dëser Plaz jo scho gesot, wat mir vun der däitsch-Lëtzebuerger TV-Serie BAD BANKS halen, béi deier jo zwee vun eise Schauspiller, d'Désirée Nosbusch an de Marc Limpach, matspillen, déi och vun der internationaler Press iwwer de grénge Kléi gelueft goufen – zu Recht. Ob deemnächst dann de Limpi och potzpuddelnakeg an der nationaler Schmuddelpress opdaucht, wëlle mer op dëser Plaz léiwer net hoffen, mä et kann ee jo ni wësse – vläicht gehéiert dat jo och zum Erfolleg. Wat d'Vicky betrëfft, sou konnte mer hatt jo och am Govinda van Maele sengem exzellenten an duerchdriwwene Lëtzebuerger Duerfthriller GUTLAND gesinn, dee fir mech zu de ganz grousse Momenter vum LuxFilmFest gehéiert, an deem ech och e Präis géif vergonnen. Domat géif nämlech e Film priméiert, deen och fir "eise" Kino nei Weeër geet, sou wéi BAD BANKS dat fir déi "däitsch" TV-Serië gemaach huet, déi nach ni sou gelueft ginn a quasi weltwäit verkaf goufen a weider ginn.Sou Visittekaarte kënne mir fir "Films made in or by Luxembourg" gutt gebrauchen, grad esou wéi d'Oscar-Nominéierung vun THE BREADWINNER, wou d'Zeremonie an der Nuecht vum Samschdeg op e Sonndeg iwwer d'Bühn geet.Och wann – wat wahrscheinlech ass – de Film kaum eng Chance géint de COCO a géint Hegemonie vun Disney/Pixar huet, ass et dach formidabel, als klengt Land iwwer eng Koproduktioun do vertrueden ze sinn, wat Melusine/Studio 352 jo schonn e puer Mol gelongen ass. A wa schonn en Angelina Jolie drop hält, fir mat Lëtzebuerg zesummenzeschaffen, da soll een dat och honoréieren.En anert Gebitt, wou Lëtzebuerg schéi Saache geleescht huet an och weider leescht, ass beim Dokumentarfilm. Där hunn direkt zwee beim LuxFilmFest Première gefeiert: dem Fränz Hausemer säi SCHWAARZE MANN, an dem Willy Perelsztein säin ASHCAN, deen iwwregens och schonn an eng ganz Hickecht Länner verkaf gouf, vun den dräi belschen Tëleeschaînen ënnerstëtzt an och vun RTL Lëtzebuerg koproduzéiert gouf. ASCHCAN erzielt vun enger Affär iwwer déi vill Lëtzebuerger bis viru Kuerzem absolut näischt woussten: Am Hôtel Palace zu Munneref waren direkt nom Krich eng ganz Rei vun Nazibonzen agespaart, ënnert hinnen och den Hermann Goering, déi do vun den Amerikaner verhéiert goufen, fir d'Prozesser vun Nürnberg ze preparéieren.Obwuel et ganz wéineg Bildmaterial vun där Geheimaktioun gëtt, ass et dem Willy Perelsztein gelongen, hei historesch Zesummenhäng op eng spannend Aart a Weis ze weisen, andeems en eent vum Anne Simon inzenéiert Theaterstéck a säi Film abaut. Eng absolut gelonge Geschichtslektioun, déi sécher nach vu sech dierft schwätzen doen, wann de Film am Hierscht an de Kino kënnt.SCHWAARZE MANN/UN NOIR PARMI NOUS vum Fränz Hausemer erzielt och eng "richteg" Geschicht, an zwar déi vum Jaques Leurs, deem éischten "Schwaarzen", deen e Lëtzebuerger Pass krut. De Jacques war am belsche Kongo gebuer vun engem wäisse Papp, dee Lëtzebuerger war, an enger kongolesescher Mamm. De Papp huet ufanks vum leschte Joerhonnert säi Béifche bei enger Tatta zu Lëtzebuerg geparkt an ass doropshin an de Kongo zeréckgaangen, ouni nach eng Kéier bei sengem Kand opzedauchen. De Jacques Leurs ass deemno zu Lëtzebuerg opgewuess an huet sech spéider als Syndikalist bei der Bunn an als Lokalpolitiker an der Stad Lëtzebuerg en Numm gemaach. De Film erzielt säi Liewen, säi Bestietnis mat enger Lëtzebuergerin, wat wéinst senger Hautfaarf och net ëmmer einfach war, zemools wéi d'Nazien a Lëtzebuerg agefall sinn, an natierlech well och vill Lëtzebuerger vis-à-vis vun hirem schwaarze Matbierger Viruerteeler haten. Och hei gouf et ganz wéineg Biller iwwer de Jacques Leurs a säi Liewen, mä de Fränz Hausemer hat d'Chance dem Jacques seng Fra ze interviewen, déi och nach lieft (se huet 100 Joer) an déi laang a breet iwwer déi grouss Léift vun hirem Liewen erzielt huet. De Film dauert knackeg 56 Minutten a misst nach am Mäerz an de Kino kommen.