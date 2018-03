Kultur: Am meeschte gelies

De Volker Schlöndorff an d'Literatur (03.03.2018) En Auszuch aus dem groussen Interview mam däitsche Regissuer vum Claudia Kollwelter.

Interview mam däitsche Regisseur Volker Schlöndorff (03.03.2018) Hei dat ganzt Gespréich, dat d'Claudia Kollwelter mam Volker Schlöndorff gefouert huet.

De Volker Schlöndorff, deen "Die Blechtrommel" verfilmt huet, ass wuel ee vun den erfollegräichsten däitsche Realisateuren. Hie war um Samschdeg zu Lëtzebuerg am Kader vum LuxFilmFest.D'Claudia Kollwelter huet sech mam Oscar-Gewënner ënnert anerem iwwert seng Virléift fir Literaturverfilmungen ënnerhal.Am Gespréich goung et awer och ëm Politik an d'MeToo-Debatt. Hei drënner dee ganzen Interview.