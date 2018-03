FOXTROT vum Samuel Maoz kritt de "Grand Prix". OVER THE LIMIT vum Marta Prus gëtt mam "Prix du documentaire" ausgezeechent. SWEET COUNTRY vum Warwick Thornton duerf sech iwwer den "Prix de la critique" freeën. LEAN ON PETE vum Andrew Haigh iwwer den "Prix du jury jeune" a WOLKENJUNGE (CLOUDBOY) iwwer den "Prix du jury enfants". Den "Coup de coeur" vun de Kanner war fir MENG KOLLEGEN AUS DEM ALL (LUIS ET LES ALIENS) vum Christoph Lauenstein a Wolfgang Lauenstein.Nieft de Präisser hunn d'Juryen nach eng Partie Spezialmentioune verginn: PITY vum Babis Makridis (Grand Prix), LOTS OF KIDS, A MONKEY AND A CASTLE vum Gustavo Salmerón (Prix du documentaire) an OVER THE LIMIT vum Marta Prus (Prix du jury jeune).Trotz schlechtem Wieder a Grippewell freeë sech d'Organisateuren iwwer den Zousproch vum Public: Um Samschdeg den Owend gouf de Cap vun den 30.000 Visiteuren depasséiert.- SWEET COUNTRY, Prix de la Critique, um 17 Auer.- OVER THE LIMIT, Prix du Documentaire, um 19 Auer.- FOXTROT, Grand Prix, um 21 Auer.

HEI DEN DETAIL VUM PALMARÈS 2018



- GRAND PRIX BY ORANGE : FOXTROT de Samuel Maoz

Mention spéciale : PITY de Babis Makridis

JURY INTERNATIONAL : Atom Egoyan (Président), Bruce McDonald, Anne Seibel, Leonor Silveira, Stéphan Roelants.

« Le jury a été très impressionné par la qualité de la compétition officielle en général et est arrivé à l'unanimité à choisir deux lauréats. A travers un ton superbement contrôlé, des innovations apportées aux dispositifs classiques - tels que le chœur, nous avons découvert une tragédie grecque véritablement perverse et inattendue. Nous décernons unanimement notre mention honorable à PITY.

Pour le GRAND PRIX BY ORANGE, nous avons choisi le film israélien FOXTROT, extrêmement brillant et qui excelle à tous points de vue dans sa narration puissante et envoûtante sur la perte de l'innocence, tant au niveau personnel et familial qu'au niveau, plus provocateur, de l'État. Bien joué.»

- PRIX DU DOCUMENTAIRE BY BGL BNP PARIBAS : OVER THE LIMIT de Marta Prus

Mention spéciale : LOTS OF KIDS, A MONKEY AND A CASTLE de Gustavo Salmerón

JURY DOCUMENTAIRE : Mimi Plauché (Présidente), Erfan Rashid, Luke W. Moody, Tomás Baltazar, Yaara Ozery

« Ce fut un plaisir de participer au Jury Documentaire du Luxembourg City Film Festival. Il a été difficile d'arriver à un consensus avec tant de magnifiques films en lice.

C'est un documentaire sportif à la fois original et astucieux, dépeignant une jeune femme conciliant engagements sportifs et personnels. C'est une vision singulière d'une personne fragile suivie dans sa transition puissante vers la libération. Nous sommes heureux de décerner le prix du documentaire à OVER THE LIMIT.

Nous avons choisi de remettre une mention spéciale à LOTS OF KIDS, A MONKEY AND A CASTLE pour son portrait joyeux d'un personnage plus grand que nature – Julia, la propre mère du réalisateur Gustavo Salmerón -, dont la prestation captivante et la joie de vivre contaminent son entourage et, par ricochet, les spectateurs. »

- PRIX DU PUBLIC BY ORANGE : GUTLAND de Govinda van Maele

Ce film est celui qui a recueilli le plus de votes électroniques.

- PRIX DE LA CRITIQUE : SWEET COUNTRY de Warwick Thornton

JURY PRESSE : France Clarinval, Isabelle Debuchy, Raul Reis

« Le Jury de la Critique de l'Association Luxembourgeoise de la Presse Cinématographique a choisi de récompenser SWEET COUNTRY de Warwick Thornton. Nous voulons saluer un film fort au message universel malgré son ancrage dans une histoire et une géographie particulières.

Nous tenons à souligner l'intelligence du montage qui ajoute à l'efficacité de la narration, la qualité des comédiens et tout particulièrement la prestation de Hamilton Morris dans le rôle de Sam, la beauté de l'image qui transfigure les paysages australiens et la parfaite illustration de la thématique de la hiérarchie des pouvoirs qui a été à l'œuvre dans plusieurs films de la Compétition Officielle.

La violence, particulièrement envers les femmes, souvent conséquence de l'ennui, a été très présente dans la sélection qui est un reflet peu réjouissant du monde actuel.

Enfin, le jury de la critique ALPC tient à souligner la qualité globale des comédiens dans les films sélectionnés. Beaucoup portent souvent seuls le poids de rôles difficiles et pesants. »

- PRIX DU JURY JEUNE : LEAN ON PETE d'Andrew Haigh

Mention spéciale : OVER THE LIMIT de Marta Prus

JURY JEUNE : Charel, Daniela, Gabriel, Luca, Guéné, Michel et Sébastien



« Dans le cadre de la 8ème édition du Luxembourg City Film Festival, nous sommes heureux de vous présenter le lauréat du Prix du Jury Jeune 2018.

Ce fut un véritable honneur de participer à ce festival. Nous tenons tout d'abord à remercier particulièrement Gloria Morano, responsable de la programmation Jeune Public et Julie Reuter son assistante qui nous ont accompagnés et guidés tout au long de cette édition.

Nous avons pu, en tant que jeunes cinéphiles, donner notre avis critique sur les films visionnés. Ce fut vraiment difficile de choisir le film gagnant. Il nous semblait important de ne pas négliger les autres candidats et nous tenions à en mentionner un, qui a notamment alimenté le débat au sein de notre jury.



Cette œuvre montre à quel point la pression, qu'on ressent même assis dans les salles de cinéma, est importante dans la narration. Notre mention spéciale va au film de Marta Prus, OVER THE LIMIT.

Le film lauréat retrace l'histoire sous forme d'un road-movie d'un adolescent bouleversé par la perte de son père et qui se retrouve condamné à traverser les steppes et les villes à la recherche de sa tante.



Nous décernons le Prix du Jury Jeune 2018 au film d'Andrew Haigh, LEAN ON PETE. Félicitations. »

- PRIX DU JURY ENFANTS : WOLKENJUNGE (CLOUDBOY) de Meikeminne Clinckspoor

JURY ENFANTS : Cycle 3.1. de l'école primaire Cents

Isabelle Prüssen, institutrice, Cycle 3.1. de l'école primaire Cents :

« Ma classe a choisi le gagnant de la sélection enfant à l'unanimité. De la première jusqu'à la dernière minute, les enfants ont été captivés par l'action et le suspens de l'histoire. Ils ont été fascinés par la mise en scène et le jeu des acteurs, ce qui leur permettait de plonger totalement dans le film et de vivre une expérience inoubliable.

Les autres films leur ont beaucoup plu également mais à leurs yeux, seul WOLKENJUNGE les a complètement convaincus. Le gagnant du Prix du Jury Enfant est donc WOLKENJUNGE de Meikeminne Clinckspoor. »

COUP DE CŒUR DES ENFANTS : MENG KOLLEGEN AUS DEM ALL (LUIS ET LES ALIENS) de Christoph Lauenstein et Wolfgang Lauenstein (co-réalisé par Sean McCormack)

UNE CHANCE SUPPLÉMENTAIRE DE VOIR LES FILMS PRIMÉS

- SWEET COUNTRY, Prix de la Critique, sera rediffusé dimanche 4 mars à la Cinémathèque à 17h.

- OVER THE LIMIT, Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas sera rediffusé dimanche 4 mars à la Cinémathèque à 19h.

- FOXTROT, Grand Prix by Orange sera rediffusé dimanche 4 mars à la Cinémathèque à 21h.

La présidente de l'asbl Festival de Cinéma Colette Flesch a tenu à remercier ces nombreux invités « qui ont su apporter 'flair', glamour et dynamisme à l'événement. » Toute l'équipe du Festival tient à remercier chaleureusement l'ensemble de la presse pour la couverture exceptionnelle dont elle a profité et vous donne déjà rendez-vous en 2019 pour la 9e édition du Luxembourg City Film Festival. Les dates seront communiquées prochainement.