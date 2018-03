Schlechste Film vum Joer ass den "Emojie-Movie", woubäi hie grad an där Kategorie mat "Baywatch", Fifty Shades Darker", "The Mummy" an "Transformers: The Last Knight" schwaach Konkurrenz hat.Mat dëser "Auszeechnung" ass den "Emojie-Movie" den éischten Animatioun-Film, deen an der 38 Joer laanger Geschicht vun "The Razzies" mat der gëllener Hambier ausgezeechent gouf.Eng Auszeechnung krut och den Tom Cruise, dat als schlechste Schauspiller, fir seng Roll an nees engem neien Deel vun "The Mummy". Bei de Frae goung de Präis un Tyler Perry fir hir Roll am "BOO 2! A Madea Halloween". Schlechste Co-Star gouf de Mel Gibson fir seng Roll an "Daddy's Home 2" an d'Kim Basinger fir "Fifty Shades Darker".Weider Informatiounen iwwer d'gëllen Hambier fannt der bei de Kollege vun RTL Today.